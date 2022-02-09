Лижниця з Білорусі втекла разом із сім'єю з країни, побоюючись репресій, — ЗМІ (фото)

У країні Дар'ю Долідович усунули від змагань за політичні погляди батька. Сім'я вважає, що їх можуть ув'язнити.

17-річна білоруська лижниця Дар'я Долідович разом зі своєю родиною втекла з Білорусі до Польщі, побоюючись репресій з боку влади. На такий крок сім'я пішла після того, як Дар'ї заборонили брати участь у змаганнях через політичні погляди її сім'ї. Про це повідомляє агентство Reuters, яке поспілкувалося зі спортсменкою та її батьком Сергієм.

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Дар'ю Долідович усунули від змагань у січні. На думку батька дівчини, це сталося через його участь у вуличних протестах 2020 року проти фальсифікацій на виборах президента Білорусі.

[ + – ] Дарія Долідович. Фото: Facebook/Сергій Долідович

"Дар'ю позбавили права брати участь у змаганнях. Я не бачу можливості для продовження її кар'єри в Білорусі. Нас можуть звинуватити в проведенні демонстрації та вигукуванні (опозиційних — ред.) гасел, а потім просто посадити до в'язниці. Три місяці тому я навіть у страшному сні не міг уявити, що зрештою покину свою країну", — сказав семиразовий чемпіон Білорусі з лижних перегонів Сергій Долідович, який є тренером своєї дочки.

[ + – ] Сергій Долідович. Фото: Facebook/Сергій Долідович

Зараз Дар'я та її родина перебувають у Польщі, де лижниця сподівається продовжити тренування.

Цього року вона мала закінчити школу, але поки незрозуміло, як вона продовжуватиме навчання в Польщі.

"Я планувала закінчити школу в Білорусі, але батьки сказали, що ми переїжджаємо. Я засмучена, звичайно. Було б простіше залишитися на кілька місяців і закінчити школу", — сказала журналістам Дар'я Долідович.

Дівчина сказала, що хотіла б продовжувати займатися лижними перегонами, оскільки вона мріє взяти участь в Олімпіаді.

Зазначимо, що з 2020 року десятки білоруських спортсменів стали жертвами переслідувань з боку республіки. Так, під час протестів у серпні 2020 року понад 1000 спортсменів і тренерів підписали відкритий лист, вимагаючи від влади країни провести нові вибори президента і припинити тортури затриманих протестувальників За даними Amnesty international, 60 підписантів цього листа звільнили, деякі з них зазнали насильства. За участь у мирних акціях протесту проти фальсифікацій виборів затримали 95 спортсменів, сімом з них пред'явили кримінальні звинувачення, 124 зазнали "інших форм репресій".

Як повідомляв Фокус, у серпні 2021 року під час літньої Олімпіади в Токіо, білоруська бігунка Крістіна Тимановська відмовилася повертатися до Білорусі. Вона повідомила, що керівництво збірної відсторонило її від змагань на Олімпіаді й намагалося вивести з Японії за те, що вона критично висловилася в Instagram на адресу НОК республіки. Пізніше спортсменка та її чоловік виїхали до Польщі, яка надала політичний притулок.