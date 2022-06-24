Бійка з підлітками: колишній начальник ГУБОЗ Білорусі вистрілив у 16-річного хлопця, — ЗМІ

Полковник у грубій формі хотів прогнати компанію підлітків, які сиділи біля під'їзду. Після того, як почалася бійка, силовик дістав пістолет і відкрив по підлітках стрілянину.

Мешканці мінського ЖК "Каскад" стали свідками бійки зі стріляниною, у якій брав участь колишній начальник ГУБОЗ Білорусі Андрій Паршин. Як повідомляє щомісячна білоруська громадсько-політична газета "Наша Ніва", біля під'їзду житлового будинку Паршин намагався розігнати групу підлітків і застосував вогнепальну зброю, поранивши 16-річного хлопця Євгена.

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Обставини події розповів один із очевидців. За його словами, біля під'їзду сиділа компанія дітей і підлітків — дві дівчини та три хлопчики, наймолодшому з яких було 11 років. У цей час полковник Паршин близько сьомої години вечора повертався додому і, побачивши компанію, затіяв із підлітками конфлікт.

"Каже мовляв: "Чого тут сидите? Це ваш під'їзд? Не ваш, тоді йдіть геть". Тільки все матюком", — каже свідок.

Інший очевидець розповів, що під час бійки Паршин ударив підлітка по обличчю та шиї, а також розірвав на ньому футболку. Але Євгеній, як виявилося, займався академічним веслуванням і був міцної статури.

"Слово за слово — почалася бійка. У результаті Паршин опинився на землі", — сказав очевидець.

Після цього чоловік піднявся, дістав пістолет і вистрілив хлопцю в ногу. Видання пише, що після бійки Паршин приніс зброю додому та викликав швидку допомогу. Крім медиків, які після приїзду надавали першу допомогу Євгену, приїхали люди в цивільному, які почали розмовляти з іншими дітьми. Свідки повідомили, що підліткам почали погрожувати й сказали, що якщо вони розкажуть, як усе сталося насправді, то на них чекає в'язниця.

Поки невідомо, з якої зброї стріляв Паршин, але Євгену вже зробили дві операції, і він зараз перебуває під крапельницями у військовому шпиталі. Сам полковник лежить зі струсом мозку.

Знайомі сім'ї Євгена розповіли, що хлопець не конфліктний, займається спортом і не має проблем із навчанням. Росте відповідальним молодиком, оскільки сам із багатодітної сім'ї. Батьки виховували його в суворості, чесності та порядку.

[ + – ] підліток Євген К.

"Весь будинок у шоці. Як це? Чоловік служить у поліції, пройшов навчання, нібито знає закони. Навіть якщо діти шуміли, то що ж у них стріляти? Є якісь патрулі, які можна викликати, є якісь інші методи обговорення, все з жахом", — розповідає мешканка будинку.

Журналісти пишуть, що полковник Паршин на посаді начальника ГУБОЗ брав участь у політичних репресіях проти представників політичних структур, ЗМІ, діячів культури, бізнесменів та ін. Нещодавно Паршин був призначений на посаду генерала в Оперативне управління МВС.

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