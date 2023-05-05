Путину не нужен повод: у Байдена ответили на угрозы Кремля после атаки БПЛА в Москве

В администрации президента США отметили, что президент России постоянно демонстрирует миру свою жестокость, о чем свидетельствуют убийства мирных жителей Херсона в день, когда был осуществлен "налет" беспилотника на Кремль.

Президенту России Владимиру Путину не нужны новые причины, для того, чтобы продолжать убивать невинных украинцев. Об этом 4 мая сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби.

По мнению Кирби, жестокость российского диктатора зашкаливает и повод для новых волн насилия ему не нужен. Так Кирби прокомментировал вопрос о "возможном" ответе России на так называемую "атаку" на здание Кремля. Решения об ответных ударах, по словам Кирби, будет принимать только российский лидер, однако Путин уже доказал, что Россия не ищет причин для агрессии.

"Не то чтобы Путин придумывал новые причины, чтобы убивать невинных украинцев. Он продолжает делать это снова и снова и снова", — отметил Кирби в выступлении.

Также представитель Белого дома напомнил, что в тот же день, когда над Кремлем был замечен неизвестный беспилотник, Россия цинично обстреляла гражданские объекты и мирных жителей Херсона.

"Его жестокость просто зашкаливает… он бомбит покупателей в супермаркете. Поэтому насилие продолжается так или иначе", — заявил Кирби.

Напомним, 3 мая Российская Федерация заявила, что Украина пыталась атаковать здание Кремля двумя БПЛА. В этот же день в сети появился ролик, на котором видно, что над одним из зданий на Красной площади в Москве подымается дым.

В среду, 3 мая, в Калининградской области Российской Федерации прошли тренировки по нанесению ракетных ударов из оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" Балтийского флота.