Россияне в военной форме устроили пьяный дебош на борту самолета (видео)

Солдаты РФ возвращались с фронта и в результате конфликта устроили драку прямо во время полета. Пассажиры самолета бросились разнимать дерущихся

Российские военные, находясь в нетрезвом состоянии, устроили драку в самолете во время рейса U6-623 "Уральских Авиалиний" Чита-Екатеринбург. Об этом сообщает местный Telegram-канал "СВЕТ Екатеринбург".

Во время полета россияне вдруг начали ссориться и драться друг с другом, выкрикивая ругательства и маты. По данным росСМИ, среди участников драки были военные, вернувшиеся с боевых действий в Украине.

"Успокоить дебоширов удалось лишь спустя час. Подполковник держал главного дебошира последние полтора часа полета", — передает источник слова пассажира самолета.

На кадрах видно, как несколько мужчин в военной форме ругаются и дерутся. Разнимать пассажиров пришлось стюардессам, на помощь им пришли другие пассажиры.

Один из участников был в форме с нашивкой неофициального российского "символа войны" — буквой V. Он подтвердил, что они уже были в зоне боевых действий.

По данным росСМИ, представители "Уральских авиалиний" отказались давать комментарии и объяснения относительно инцидента на борту их самолета, указав на необходимость проведения внутреннего расследования, результат которого пока неизвестен.

Напомним, что в одной из школ российского Челябинска на троих людей напали неизвестные с молотками в руках. Позже оказалось, что это межнациональная драка девятиклассников, из-за которой пришлось остановить процесс обучения учеников младших классов.

А в российском Ижевске городские власти решили провести День арбуза, праздник закончился давкой и дракой. После основных развлекательных мероприятий гостям пообещали бесплатно раздать 10 тонн арбузов. Однако в результате началась толкотня и давка, россияне стали драться за арбузы, пытаясь унести как можно больше плодов.