В Ижевске россияне подрались из-за бесплатных арбузов, есть пострадавшие (видео)

В местном парке городские власти решили провести День арбуза. Праздник в столице Удмуртии закончился давкой и дракой.

Related video

В российском Ижевске городские власти решили провести День арбуза, праздник закончился давкой и дракой. Об этом пишет местное издание Izhlife.

Фестиваль под названием "Арбузник" организовали в городском парке им. Горького. После основных развлекательных мероприятий гостям пообещали бесплатно раздать 10 тонн арбузов.

Однако в результате началась толкотня и давка, россияне стали драться за арбузы, пытаясь унести как можно больше плодов.

В социальных сетях очевидцы беспорядков рассказали о пострадавших во время "арбузной битвы".

В пресс-службе "Парков Ижевска", в свою очередь, отметили, что не могут отвечать за поведение людей.

"Мы не можем отвечать за то, как ведут себя люди. Мы можем лишь дать людям возможность прийти на праздник, а контролировать воспитание и меры приличия каждого мы не в силах", –– прокомментировали организаторы.

Даже в российских СМИ драку за арбузы в столице Удмуртии называют "предсказуемой".

При этом пользователи соцсетей пишут, что организаторы сами, мол, виноваты в произошедшем, а арбузы надо было раздавать "по купонам".

Их традиции

Десять лет назад, в 2012 году, жители все в том же Ижевске устроили "битву за апельсины". Тогда в городе проводили "фестиваль рыжих" и привезли две тонны цитрусовых, которыми организаторы праздника хотели наполнить фонтан, но не успели. Местные жители кинулись растаскивать фрукты, но не смогли их поделить между собой и устроили массовую потасовку, в которой участвовало около сотни человек.

Напомним, 26 сентября в Ижевске в школу ворвался вооруженный мужчина и начал стрелять по детям. Погибли 17 человек, включая 11 несовершеннолетних.