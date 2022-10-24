В Іжевську росіяни побилися через безплатні кавуни, є постраждалі (відео)

У місцевому парку міська влада вирішила провести День кавуна. Свято в столиці Удмуртії закінчилося тиснявою та бійкою.

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У російському Іжевську міська влада вирішила провести День кавуна, свято закінчилося тиснявою та бійкою. Про це пише місцеве видання Izhlife.

Фестиваль під назвою "Кавунник" організували в міському парку ім. Горького. Після основних розважальних заходів гостям пообіцяли безплатно роздати 10 тонн кавунів.

Однак у результаті почалася штовханина й тиснява, росіяни почали битися за кавуни, намагаючись забрати якнайбільше плодів.

У соціальних мережах очевидці заворушень розповіли про постраждалих під час "кавунової битви".

У пресслужбі "Парків Іжевська", зі свого боку, зазначили, що не можуть відповідати за поведінку людей.

"Ми не можемо відповідати за те, як поводяться люди. Ми можемо лише дати людям можливість прийти на свято, а контролювати виховання та пристойність кожного ми не в силах", –– прокоментували організатори.

Навіть у російських ЗМІ бійку за кавуни в столиці Удмуртії називають "передбачуваною".

Водночас користувачі соцмереж пишуть, що організатори самі, мовляв, винні в події, а кавуни треба було роздавати "за купонами".

Їхні традиції

Десять років тому, 2012 року, жителі все в тому ж Іжевську влаштували "битву за апельсини". Тоді в місті проводили "фестиваль рудих" і привезли дві тонни цитрусових, якими організатори свята хотіли наповнити фонтан, але не встигли. Місцеві жителі кинулися розтягувати фрукти, але не змогли їх поділити між собою та влаштували масову бійку, в якій брали участь близько сотні людей.

Нагадаємо, 26 вересня в Іжевську в школу увірвався озброєний чоловік і почав стріляти по дітях. Загинуло 17 людей, включаючи 11 неповнолітніх.