Возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде в эти дни полиция будет запрещать появление людей с так называемыми "георгиевскими лентами".

В Берлине на 8 и 9 мая не разрешат использование флагов Украины и РФ. Об этом 5 мая сообщило издание Berliner Morgenpost.

Возле советских мемориалов в Трептове, Тиргартене и Шенхольцер-Хайде в эти дни полиция запрещает появление людей с этими национальными флагами. При определенных условиях честь завершения Второй мировой войны состоится. Полиция Берлина запретила российские и украинские флаги в нескольких локациях города.

Не разрешается также исполнение военных песен и маршей. Соблюдение этих норм объявлено с целью обеспечения "достойного чествования памяти погибших воинов тогдашней советской армии". В сообщении говорится, что выкрики лозунгов также запрещены в связи "со сложившейся ситуацией, поскольку они могут быть восприняты за одобрение, прославление или героизацию войны в Украине".

Демонстрировать так называемые георгиевские ленты, а также "униформу или части униформы" также в изменившихся формах власти Берлина запретили. Эту символику нельзя одевать на территории и в непосредственной близости от них наряду с флагами двух государств. Запрет должен дать возможность почтить память погибших воинов.

В то же время, запреты не распространяются на определенных лиц. Это касается дипломатов и ветеранов Второй мировой войны.

Напомним, во временно оккупированном Крыму заявили, что в этом году обойдутся без акций "бессмертного полка". В Севастополе решили отказаться от громких празднований по случаю 1 мая и от военного парада 9 мая. Представители оккупационной администрации назвали это вынужденными мерами по безопасности, но подробности не сообщили.

Также 10 апреля в Курске вслед за Белгородом решили не проводить парад на 9 мая. По словам руководителя региона Романа Старовойта, подобное решение было принято, чтобы учесть ситуацию в регионе. Ранее парад на 9 мая решили отменить и представители властей соседней Белгородской области.