Собака начала рычать: в США женщина обнаружила гнездо змей в стенах своего дома (фото)

Эмбер Холл купила новый дом и приступила к переезду. Однако собака женщин стала странно себя вести, находясь в гараже. Животное рычало и смотреть на стену, в которой как оказалось живут десятки змей.

В штате Колорадо, США, 42-летняя Эмбер Холл купила новый дом, в стенах которого обнаружила десятки змей. Об этом пишет Ladbible.

Женщина заявила, что одна из ее собак начала странно себя вести пока была в гараже рядом с домом, пока она распаковывала свои вещи во время переезда.

"Я подошла посмотреть, на что он смотрит. Мне показалось, что там может быть паук или что-то в этом роде. В стене были две маленькие дырки, и я увидела, как внутри ползают змеи. Я запаниковала", — рассказала шокированная американка.

С самого первого обнаружения неожиданных и неприятных соседей, Эмбер нашла уже десять змей в своем жилище.

Жительница США считает, что число этих рептилий может быть даже больше, поскольку по-прежнему слышит подозрительные звуки из перегородок между комнатами. В данный момент она боится распаковывать свои вещи, так как змеи могут скрываться в коробках или под ними.

Эмбер Холл купила новый дом, в стенах которого обнаружила десятки змей Фото: коллаж Фокус

"Все говорят, что они какая-то разновидность подвязочной змеи. Но они также предупреждают, что никто никогда не видел этих змей такими большими", — добавила женщина.

Эмбер и ее семья больше не могут наслаждаться своим новым домом и боятся использовать ванную, так как они боятся, что змея может выползти из даже унитаза.

Представители компании, которая продала Эмбер недвижимость, заявили, что не знали о наличии змей в доме.

Ранее Фокус писал, что самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры. Укус такой змеи смертелен и может убить человека всего за 30 минут.

Также сообщалось, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.