"Пальцы-сосиски": сеть отреагировала мемами на коронацию Чарльза III (фото)
Шутка о сосисках обязана своему появлению выдающимся пальцам нового британского монарха, которые, по мнению некоторых, напоминают колбасные изделия. Упоминалось и о том, что королю пришлось долго ждать, чтобы устроиться на нынешнюю работу.
Сырный Киш назвали официальным блюдом на коронации короля Великобритании Чарльза Третьего, но некоторые британцы решили отметить знаменательное событие с помощью сандвичей с "сосисками-пальцами". Об этом сообщает The Daily Mail.
Шутка обязана своему появлению выдающимся пальцам нового британского монарха, которые, по мнению некоторых, похожи на сосиски.
Один из пользователей Twitter поделился кулинарным шедевром и пошутил, что его мама всю ночь трудилась над блюдом.
Другие популярные мемы, связанные с коронацией, за которой наблюдали миллионы людей по всему миру в субботу, 6 мая, были посвящены типично британской атрибутике: флагу, чаю, овсянке, а также королеве-консорт Камилле.
В соцсетях шутили и о том, что королю пришлось довольно долго ждать, чтобы устроиться на нынешнюю работу.
Кто-то поделился фото новых хлопьев, посвященных коронации.
Еще один пользователь выложил фотографию "коронации" собственного "Короля Чарльза", спаниеля.
Еще один король:
Принц Гарри прибыл на коронацию.
Кого-то сказал, что больше ждет мемов с пятилетним принцем Луи.
А кинотеатр "Принц Чарльз" сообщил, что не будет менять свое название в связи с переходом Чарльза на новую должность.
Напомним, Король Чарльз официально занял трон британского монарха. В Вестминстерском аббатстве состоялась первая за 70 лет коронация, а церемонией руководил архиепископ Кентерберийский.
Также сообщалось, что в преддверии коронации британский парламент повторил фото, сделанное во время коронации деда Чарльза — короля Георга VI. Состоялось это событие 12 мая 1937 года.