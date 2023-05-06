В России разбился насмерть герой мема "ломай меня полностью" (видео)

Шайдабек Эседуллаев погиб, так как не справился с управлением автомобиля. Он стал известен более 10 лет назад из-за видео с полицейскими, которые задержали его в нетрезвом состоянии.

Во Владимирской области РФ в смертельном ДТП погиб Шайдабек Эседуллаев, являющийся героем мема 2010-х годов. Об этом сообщает "Зебра-ТВ".

Утром, 6 мая, во время езды на Wolksvagen Polo россиянин Еседуллаев погиб в ДТП. Он выехал на машине на встречную полосу, после чего не справился с управлением и выехал на обочину. Автомобиль влетел в бетонный блок, столб и деревья, а также повредил газовую трубу. Из-за этого без газоснабжения осталось 13 домов. Сообщается, что водитель погиб на месте. Известно, что к моменту гибели Еседуллаеву было 56 лет, а событие произошло в районе города Гусь-Хрустальный.

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Что известно о герое мема "Ломай меня полностью"?

Шайдабек Эседуллаев родом из Дагестана. Всю свою жизнь жил в Гусь-Хрусталевом. В 2010 году он стал героем мема после фразы "Ломай меня полностью". Он сказал ее после задержания полицейскими, потому что Эседуллаев был на громкой вечеринке у знакомых в очень нетрезвом виде. Соседи вызвали стражей порядка и те задержали дагестанца.

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