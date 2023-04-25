В Украине погиб российский депутат-коммунист, воевавший в составе ЧВК "Вагнер" (фото)

По словам главы региона Хакасия Валентина Коновалова, 46-летний Дмитрий Иванов отправился на войну в Украине в феврале. У чиновника остались вдова и пятеро детей.

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В боестолкновениях в Украине 27 марта погиб российский депутат-коммунист Дмитрий Иванов из Республики Хакасия, который воевал среди наемников ЧВК "Вагнер". Об этом рассказал глава республики Валентин Коновалов в своем Telegram-канале.

По словам Коновалова, Иванов числился в рядах наемников ЧВК "Вагнер". На войну в Украине 46-летний чиновник отправился в феврале, у него остались вдова и пятеро детей.

Российский депутат Дмитрий Иванов

Сообщается, что Иванов родился в 1976 году и окончил Сибирский федеральный университет. Числился в местном отделении партии, а в 2018 году его избрали депутатом в республиканский Верховный Совет.

Российский депутат из Хакасии

Напомним, что 25 апреля в Норвегии предстал перед судом бывший наемник ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев. "Вагнеровец" признал, что проявил сопротивление при аресте после драки в баре и что носил пневматическое оружие. Адвокат подсудимого утверждал, что мужчина плюнул в полицейских из-за того, что ему было больно, когда надели наручники.

Ранее сообщалось, что в ВСУ прокомментировали приказ Пригожина не брать пленных. По словам полковника Сергея Череватого, слова владельца ЧВК "Вагнер" — это способ давления и запугивания украинцев.

25 апреля также стало известно о том, что "вагнеровцы" обвинили бойцов ЧВК "Газпрома" в дезертирстве в районе Бахмута. Наемник утвкрждает, что военнослужащие из группировки, которая может иметь отношение к российскому газовому монополисту, в полном составе отошли со своих позиций.