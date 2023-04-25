В Україні загинув російський депутат-комуніст, який воював у складі ПВК "Вагнер" (фото)

За словами голови регіону Хакасія Валентина Коновалова, 46-річний Дмитро Іванов вирушив на війну в Україні у лютому. У чиновника залишилися вдова та п'ятеро дітей.

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У бойових сутичках в Україні 27 березня загинув російський депутат-комуніст Дмитро Іванов з Республіки Хакасія, який воював серед найманців ПВК "Вагнер". Про це розповів голова республіки Валентин Коновалов у своєму Telegram-каналі.

За словами Коновалова, Іванов був у лавах найманців ПВК "Вагнер". На війну в Україні 46-річний чиновник вирушив у лютому, у нього залишилися вдова та п'ятеро дітей.

Російський депутат Дмитро Іванов

Повідомляється, що Іванов народився 1976 року і закінчив Сибірський федеральний університет. Перебував у місцевому відділенні партії, а у 2018 році його обрали депутатом до республіканської Верховної Ради.

Російський депутат із Хакасії

Нагадаємо, що 25 квітня в Норвегії постав перед судом колишній найманець ПВК "Вагнер" Андрій Медведєв. "Вагнерівець" визнав, що виявив опір під час арешту після бійки в барі і що носив пневматичну зброю. Адвокат підсудного стверджував, що чоловік плюнув у поліцейських через те, що йому було боляче, коли вдягли наручники.

Раніше повідомлялося, що у ЗСУ прокоментували наказ Пригожина не брати полонених. За словами полковника Сергія Череватого, слова власника ПВК "Вагнер" — це спосіб тиску та залякування українців.

25 квітня також стало відомо, що "вагнерівці" звинуватили бійців ПВК "Газпрому" в дезертирстві в районі Бахмута. Найманець стверджує, що військовослужбовці з угруповання, яке може мати відношення до російського газового монополіста, у повному складі відійшли зі своїх позицій.