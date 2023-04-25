Кинули позиції: "вагнерівці" звинуватили бійців ПВК "Газпрому" у дезертирстві під Бахмутом (відео)

За словами найманця, військовослужбовці з угруповання, яке пов'язують із російським газовим монополістом, у повному складі відійшли зі своїх позицій. Дезертирство росіян під Бахмутом раніше підтверджували аналітики ISW.

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Бійці ПВК "Вагнер" публічно звинуватили своїх колег із ПВК "Газпрому" в тому, що вони залишили зайняті позиції під Бахмутом. Ролик був опублікований російськими медіа у вівторок, 25 квітня.

За їхніми словами, найманці з іншої приватної військової компанії просто втекли зі своїх позицій на Донбасі після зіткнення із бійцями Збройних сил України.

"Сусіди, які стояли у нас на флангах, так звана "ДРО Поток", газпромівська ПВК, про яку наш директор говорив, у повному складі вночі кинули свої позиції, кинули зброю і з'їб***сь звідти просто як сса**i тварюки. Доводиться закривати дірки самотужки. Ось і втік блакитний потік", — розповів один із бійців ПВК "Вагнер".

Проте, очевидно, добро на оприлюднення ситуації міг дати власник формування Євген Пригожин, адже ролик також з'явився на його ресурсах.

"ДРО Потік" від Газпрому підпорядковується ПВК "Редут", а отже, їх контролює і Міністерство оборони Російської Федерації. Тобто, зважаючи на все, конфлікт між двома відомствами триває і відео може бути частиною кампанії Євгена Пригожина проти голови Міноборони Сергія Шойгу.

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Інформацію про те, що бійці "Потоку" покинули свої позиції, підтвердили і аналітики з ISW. Свій провал формування виправдовує тим, що у них погане постачання, а "вагнерівці" були звинувачені у тому, що вони заборонили у будь-якому випадку залишати зайняті позиції.

"Звіти військкорів та Пригожина вказують на те, що ПВК "Вагнер" має владу над структурами, що належать Міноборони Росії", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, 17 квітня повідомлялося, що Євгену Пригожину вдалося відновити прихильність президента Російської Федерації Володимира Путіна через нездатність Збройних сил РФ виконати поставлені завдання.