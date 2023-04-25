ПВК "Вагнер" має владу над деякими структурами Міноборони Росії, – ISW

На думку аналітиків, Євген Пригожин проводить операцію з підриву довіри до російських приватних військових компаній, пов'язаних із державою, сприймаючи їх як конкурентів ПВК "Вагнер".

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Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин, мабуть, контролює структури, що належать Міністерству оборони Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 24 квітня.

Аналітики вважають, що Пригожин розпочав інформаційну операцію щодо підриву довіри до російських ПВК, пов'язаних з державою. Автори звіту вказали на те, що він нібито відвідав позиції частин "Поток" та "Олександра Невського", назвавши їх "мікро-ПВК".

Засновник ПВК "Вагнер" розкритикував стан згаданих угруповань, заявивши, що вони повинні прикривати "вагнерівців" з флангів. За його словами, у них немає належного постачання та зброї для ведення бойових дій.

Крім того, аналітики стверджують, що Євген Пригожин розглядає нові структури як конкурентів ПВК "Вагнер".

У публікації також йдеться, що батальйон "Поток" є добровольчим загоном російської держкомпанії "Газпром" і підпорядковується Міноборони РФ.

За даними ISW, "Потоку" було доручено обороняти нещодавно захоплені позиції, щоб дати можливість "вагнерівцям" перегрупуватися, однак у результаті позиції повернули ЗСУ. Свій провал "Поток" виправдав поганим постачанням. Крім того, у підрозділі звинуватили "вагнерівців" у тому, що їм заборонили залишати позиції.

"Звіти військкорів та Пригожина вказують на те, що ПВК "Вагнер" має владу над структурами, що належать Міноборони Росії", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, що згідно зі звітом ISW від 17 квітня, Євгену Пригожину вдалося відновити прихильність президента Російської Федерації Володимира Путіна через нездатність Збройних сил РФ виконати поставлені завдання.

У звіті ISW від 21 квітня також йдеться, що у Євгена Пригожина міг з'явитися покровитель, пов'язаний із Міністерством оборони Російської Федерації, який виступає за "заморожування" війни в Україні.

Ще ми писали про те, що 21 квітня Євген Пригожин обурився тим, що російське військово-політичне керівництво у масовому порядку створює нові приватні військові компанії та відмовляється передати під командування ПВК "Вагнер" 200 тисяч солдатів.