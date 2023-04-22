У Пригожина, ймовірно, з'явився покровитель, пов'язаний із Міноборони Росії, – ISW

На думку американських аналітиків, ймовірний покровитель засновника ПВК "Вагнер" виступає за "заморожування" війни в Україні з політичних мотивів.

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У засновника російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина міг з'явитися покровитель, пов'язаний з Міністерством оборони Російської Федерації, який виступає за "заморожування" війни в Україні. Такого висновку дійшли в Інституті вивчення війни (SW) у звіті від 21 квітня.

Аналітики зазначили, що колишній лідер донецьких бойовиків Ігор Стрєлков-Гіркін поставив питання про те, чому російська влада не заарештовує засновника ПВК "Вагнер" за його вимогу "заморозити" бойові дії на території України.

На думку терориста, слова Пригожина можна розцінювати як заклик "порушити територіальну цілісність Російської Федерації".

"Це звинувачення також може свідчити про те, що Пригожин має покровителя, можливо, пов'язаного з Міноборони Росії, який підтримує тимчасове заморожування війни в Україні з політичних мотивів", — вважають американські аналітики.

Автори звіту вважають, що Стрєлков-Гіркін може побоюватися приєднання Пригожина до політичної сили, яка переконуватиме президента РФ Володимира Путіна зупинити бойові дії після очікуваного контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що 14 квітня Євген Пригожин заявив, що РФ вже практично виконала всі "завдання" в Україні та може поставити в цій війні крапку. Він також визнав, що ЗСУ дуже добре підготувалися до майбутнього контрнаступу.

Згідно зі звітом ISW від 17 квітня, засновнику ПВК "Вагнер" вдалося відновити прихильність Володимира Путіна. Імовірною причиною цього стало розчарування російського президента у ЗС РФ через те, що захоплення Донецької та Луганської областей не відбулося до 1 квітня.

Ще ми писали про те, що за даними The Financial Times від 21 квітня, влада Білорусі погодилася продати зброю ПВК "Вагнер" на тлі критичної ситуації з боєприпасами у найманців. Зі злитих секретних документів Пентагону журналісти також дізналися, що Євген Пригожин намагався отримати зброю та боєприпаси від Китаю, однак у Пекіні відкинули його запит.