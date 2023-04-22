У Пригожина, вероятно, появился покровитель, связанный с Минобороны России, – ISW

По мнению американских аналитиков, предполагаемый покровитель основателя ЧВК "Вагнер" выступает за "заморозку" войны в Украине по политическим мотивам.

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У основателя российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожина мог появится покровитель, связанный с Министерством обороны Российской Федерации, который выступает за "заморозку" войны в Украине. К такому выводу пришли в Институте изучения войны (SW) в отчете от 21 апреля.

Аналитики отметили, что бывший лидер донецких боевиков Игорь Стрелков-Гиркин задался вопросом о том, почему российские власти не арестовывают основателя ЧВК "Вагнер" за его требование "заморозить" боевые действия на территории Украины.

По мнению террориста, слова Пригожина можно расценивать как призыв "нарушить территориальную целостность Российской Федерации".

"Это обвинение также может свидетельствовать о том, что у Пригожина нашелся покровитель, возможно, связанный с Минобороны России, который поддерживает временное замораживание войны в Украине по политическим мотивам", — считают американские аналитики.

Авторы отчета считают, что Стрелков-Гиркин может опасаться присоединения Пригожина к политической силе, которая будет убеждать президента РФ Владимира Путина остановить боевые действия после ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Напомним, что 14 апреля Евгений Пригожин заявил, что РФ уже практически выполнила все "задания" в Украине и может поставить в этой войне точку. Он также признал, что ВСУ очень хорошо подготовились к грядущему контрнаступлению.

Согласно отчету ISW от 17 апреля, основателю ЧВК "Вагнер" удалось восстановить благосклонность Владимира Путина. Вероятной причиной тому стало разочарование российского президента в ВС РФ из-за несостоявшегося захвата Донецкой и Луганской областей к 1 апреля.

Еще мы писали о том, что по данным The Financial Times от 21 апреля, власти Беларуси согласились продать оружие ЧВК "Вагнер" на фоне критической ситуации с боеприпасами у наемников. Из слитых секретных документов Пентагона журналисты также узнали, что Евгений Пригожин пытался получить оружие и боеприпасы от Китая, однако в Пекине отвергли его запрос.