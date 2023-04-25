ЧВК "Вагнер" имеет власть над некоторыми структурами Минобороны России, – ISW

По мнению аналитиков, Евгений Пригожин проводит операцию по подрыву доверия к российским частным военным компаниям, связанным с государством, воспринимая их как конкурентов ЧВК "Вагнер".

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Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, по-видимому, контролирует структуры, принадлежащие Министерству обороны Российской Федерации. Об это говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 24 апреля.

Аналитики считают, что Пригожин начал информационную операцию по подрыву доверия к российским ЧВК, связанным с государством. Авторы отчета указали на то, что он якобы посетил позиции частей "Поток" и "Александра Невского", назвав их "микро-ЧВК".

Основатель ЧВК "Вагнер" подверг критике состояние упомянутых группировок, заявив, что они должны прикрывать "вагнеровцев" с флангов. По его словам, у них нет надлежащего снабжения и оружия для ведения боевых действий.

Кроме того, аналитики утверждают, что Евгений Пригожин рассматривает новые структуры как конкурентов ЧВК "Вагнер".

В публикации также говорится, что батальон "Поток" представляет собой добровольческий отряд российской госкомпании "Газпром" и подчиняется Минобороны РФ.

По данным ISW, "Потоку" было поручено оборонять недавно захваченные позиции, чтобы дать возможность "вагнеровцам" перегруппироваться, однако в результате позиции вернули ВСУ. Свой провал "Поток" оправдал плохим снабжением. Кроме того, в подразделении обвинили "вагнеровцев" в том, что им запретили покидать позиции.

"Отчеты военкоров и Пригожина указывают на то, что ЧВК "Вагнер" имеет власть над структурами, принадлежащими Минобороны России", — заключили аналитики.

Напомним, что согласно отчету ISW от 17 апреля, Евгению Пригожину удалось восстановить благосклонность президента Российской Федерации Владимира Путина из-за неспособности Вооруженных сил РФ выполнить поставленные задачи.

В отчете ISW от 21 апреля также говорится, что у Евгения Пригожина мог появиться покровитель, связанный с Министерством обороны Российской Федерации, который выступает за "заморозку" войны в Украине.

Еще мы писали о том, что 21 апреля Евгений Пригожин возмутился тем, что российское военно-политическое руководство в массовом порядке создает новые частные военные компании и отказывается передать под командование ЧВК "Вагнер" 200 тысяч солдат.