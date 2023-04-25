Бросили позиции: "вагнеровцы" обвинили бойцов ЧВК "Газпрома" в дезертирстве под Бахмутом (видео)

По словам наемника, военнослужащие из группировки, которую связывают с российским газовым монополистом, в полном составе отошли со своих позиций. Дезертирство россиян под Бахмутом ранее подтверждали аналитики ISW.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" публично обвинили своих коллег с ЧВК Газпрома в том, что они покинули занятые позиции под Бахмутом. Ролик был опубликован российскими медиа во вторник, 25 апреля.

По их словам, наемники из другой частной военной компании попросту сбежали со своих позиций на Донбассе после столкновения с бойцами Вооруженных сил Украины.

"Соседи, которые стояли у нас на флангах, так называемая "ДРО Поток", газпромовская ЧВК, о которой наш директор говорил, в полном составе ночью бросили свои позиции, бросили оружие и съеб***сь оттуда просто как сса***е твари. Приходится закрывать дыры своими силами. Вот и утек голубой поток", — рассказал один из бойцов ЧВК "Вагнер".

При этом, по всей видимости добро на обнародование ситуации мог дать владелец формирования Евгений Пригожин, ведь ролик также появился на его ресурсах.

"ДРО Поток" от Газпрома подчиняется ЧВК "Редут", а значит их контролирует и Министерство обороны Российской Федерации. То есть, судя по всему, конфликт между двумя ведомствами продолжается и видео может быть частью кампании Евгения Пригожина против главы Минобороны Сергея Шойгу.

Внимание! Видео 18+, присутствует нецензурная лексика!

Информацию о том, что бойцы "Потока" бросили свои позиции подтвердили и аналитики из ISW. Свой провал формирование оправдывает тем, что у них плохое снабжение, а "вагнеровцы" были обвинены в том, что они запретили в любом случае покидать занятые позиции.

"Отчеты военкоров и Пригожина указывают на то, что ЧВК "Вагнер" имеет власть над структурами, принадлежащими Минобороны России", — заключили аналитики.

Напомним, 17 апреля сообщалось, что Евгению Пригожину удалось восстановить благосклонность президента Российской Федерации Владимира Путина из-за неспособности Вооруженных сил РФ выполнить поставленные задачи.