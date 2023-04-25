"Знищуємо їх сотнями": у ЗСУ висловилися про наказ Пригожина не брати полонених (відео)
За словами полковника Сергія Череватого, слова голови ПВК "Вагнер" можуть бути черговим елементом тиску на українців та способом усіх залякати.
Найманці ПВК "Вагнер" не дотримуються правил ведення війни, як і терористи ІДІЛ. У їхнього глави Євгена Пригожина достатньо ворогів як у Росії, так і за кордоном. Тому він дозволяє собі гучні вирази. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі Телемарафону 25 квітня.
Він прокоментував наказ Пригожина "вагнерівцям", щоб ті не брали солдатів ЗСУ в полон.
"Вони перейшли всі червоні лінії. Пригожин розуміє, що в нього вже більш ніж достатньо ворогів, не тільки в Росії, а й у всьому світі. Тому він вдається до таких ексцентричних заяв", — сказав Череватий.
Він також припустив, що слова Пригожина — черговий елемент тиску на ЗСУ та українське суспільство. Проте навіть відео страт військовополонених, які розповсюджувалися в мережі, не змогли залякати українців.
"На відміну від ворога, ми їх знищуємо сотнями конвенційним способом", — зазначив Череватий.
За його словами, "вагнерівці" ставляться погано не лише до українських солдатів, а й до своїх товаришів по службі. Усередині ПВК практикуються розстріли та вбивства за допомогою кувалди. Українці ж діють у межах Статуту ООН.
Нагадаємо, що 23 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що наказав своїм підопічним більше не брати в полон бійців українських сил оборони. Своє розпорядження він мотивував тим, що перед цим українські солдати розстріляли полоненого пораненого "вагнерівця".
"Порушувати правила гуманізму ми не будемо, і просто знищуватимемо всіх на полі бою. Цей закон називатиметься — "закон трьохсотого", — сказав він.
Також 25 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Новосибірську масово ховають бійців ПВК "Вагнер". Судячи з табличок, чоловіки загинули наприкінці 2022 року та перші місяці 2023-го. Деякі найманці до відправки в Україну були засуджені за крадіжки, скуповування наркотиків та вбивства.