"Знищуємо їх сотнями": у ЗСУ висловилися про наказ Пригожина не брати полонених (відео)

За словами полковника Сергія Череватого, слова голови ПВК "Вагнер" можуть бути черговим елементом тиску на українців та способом усіх залякати.

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Найманці ПВК "Вагнер" не дотримуються правил ведення війни, як і терористи ІДІЛ. У їхнього глави Євгена Пригожина достатньо ворогів як у Росії, так і за кордоном. Тому він дозволяє собі гучні вирази. Про це розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі Телемарафону 25 квітня.

Він прокоментував наказ Пригожина "вагнерівцям", щоб ті не брали солдатів ЗСУ в полон.

"Вони перейшли всі червоні лінії. Пригожин розуміє, що в нього вже більш ніж достатньо ворогів, не тільки в Росії, а й у всьому світі. Тому він вдається до таких ексцентричних заяв", — сказав Череватий.

Він також припустив, що слова Пригожина — черговий елемент тиску на ЗСУ та українське суспільство. Проте навіть відео страт військовополонених, які розповсюджувалися в мережі, не змогли залякати українців.

"На відміну від ворога, ми їх знищуємо сотнями конвенційним способом", — зазначив Череватий.

За його словами, "вагнерівці" ставляться погано не лише до українських солдатів, а й до своїх товаришів по службі. Усередині ПВК практикуються розстріли та вбивства за допомогою кувалди. Українці ж діють у межах Статуту ООН.

Череватий про наказ Пригожина (дивитися з 5 хвилини)

Нагадаємо, що 23 квітня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що наказав своїм підопічним більше не брати в полон бійців українських сил оборони. Своє розпорядження він мотивував тим, що перед цим українські солдати розстріляли полоненого пораненого "вагнерівця".

"Порушувати правила гуманізму ми не будемо, і просто знищуватимемо всіх на полі бою. Цей закон називатиметься — "закон трьохсотого", — сказав він.

Також 25 квітня російські ЗМІ повідомили, що у Новосибірську масово ховають бійців ПВК "Вагнер". Судячи з табличок, чоловіки загинули наприкінці 2022 року та перші місяці 2023-го. Деякі найманці до відправки в Україну були засуджені за крадіжки, скуповування наркотиків та вбивства.