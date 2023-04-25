Майже 200 могил із прапорами РФ: у Новосибірську масово ховають бійців ПВК "Вагнер" (відео)

Судячи з табличок, чоловіки загинули наприкінці 2022 року та в перші місяці 2023-го. Деякі найманці до відправлення в Україну були засуджені за крадіжки, купівлю наркотиків і вбивства.

Related video

У російському Новосибірську знайшли масові поховання чоловіків — приблизно 200 могил з прапорами РФ та вінками від ПВК "Вагнер". Про це повідомило видання "Тайга.Инфо".

Імена на хрестах раніше не фігурували у некрологах російських чиновників. Фото могил зробили місцеві жителі на Гусинобродському цвинтарі.

Майже на всіх могилах лежать вінки із зображенням жовтої зірки та чорного хреста, одного із символів ПВК "Вагнер", зазначили журналісти "Сибирь. Реалии".

За даними видання, загиблих поховали у кварталі цвинтаря 7В, його могли виділити спеціально для найманців.

Інший квартал виділили під могили з однаковими хрестами, на яких написані ініціали чоловіків із датами народження та смерті наприкінці 2022 року та перших місяцях 2023-го. Чимало імен не згадувалося в офіційних повідомленнях про загибель окупантів в Україні.

А на алеї полеглих у роки Другої світової війни з'явилося приблизно 15-20 нових поховань чоловіків середнього віку, які загинули у 2022-2023 роках. Серед загиблих є повний тезка екскандидата до міськради Новосибірська від партії "Справедливая Россия — За правду" Андрія Сафронова.

Там же могли поховати Дениса Семенова, в росЗМІ його називали "журналістом, письменником та поетом" із Санкт-Петербурга. А на надгробку загиблого 21-річного контрактника Каміля Хабібназарова замість хреста зображений півмісяць. Його ховали у закритій труні.

У Новосибірську масово ховають ув'язнених

За даними видання, з електронної бази судів випливає, що тезки деяких убитих були ув'язненими та більшість із них не з Новосибірської області. Декого привезли з Красноярського краю, Кузбасу, Туви й інших регіонів.

Частина зеків засуджені за крадіжки та за "наркотичними" статтями. Наприклад, мешканця Канська Євгена Човгуна двічі судили за купівлю великої партії наркотиків. У квітні 2022 року його засудили до 3 років загального режиму за збирання коноплі.

А Юрія Енгеля у 2018 році визнали винним у заподіянні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть. Енгель із друзями розпивав алкоголь та побив одну з присутніх жінок. Його засудили до 8 років колонії суворого режиму.

Красноярця Ігоря Єркалова неодноразово судили за крадіжку та викрадення, а в 2019 році — за спробу вбивства кількох людей у дерев'яному багатоквартирному будинку у селищі Подтесове Єнісейського району.

Суд вирішив, що він хотів підпалити квартиру сім'ї із трьома дітьми, де була його 30-річна співмешканка, підозрюючи їм у зраді. Зрештою жінка загинула, а Єркалову дали 15 років суворого режиму.

Нагадаємо, що у березні в місті Березовській Свердловській області Росії на цвинтарі знайшли 70 свіжих могил. Там могли бути бойовики з ПВК "Вагнер".

У Підмосков'ї 7 березня виявили 27 могил "вагнерівців". Однакові могили з'явилися буквально за ніч.

А у станиці Бакинської Краснодарського краю Росії помітили 5 березня майже 30 нових могил загиблих в Україні.