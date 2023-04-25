Почти 200 могил с флагами РФ: в Новосибирске массово хоронят бойцов ЧВК "Вагнер" (видео)

Судя по табличкам, мужчины погибли в конце 2022 года и первых месяцах 2023-го. Некоторые наемники до отправки в Украину были осуждены за кражи, скупку наркотиков и убийства.

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В российском Новосибирске нашли массовые захоронения мужчин — примерно 200 могил с флагами РФ и венками от ЧВК "Вагнер". Об этом сообщило издание "Тайга.Инфо".

Имена на крестах ранее не фигурировали в некрологах российских чиновников. Фотографии могил сделали местные жители на Гусинобродском кладбище.

Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста, одного из символов ЧВК "Вагнер", указали журналисты "Сибирь. Реалии".

По данным издания, погибших похоронили в квартале кладбища 7В, его могли выделить специально для наемников.

Другой квартал выделили под могилы с одинаковыми крестами, на которых написаны инициалы мужчин с датами рождения и смерти в конце 2022 года и первых месяцах 2023-го. Многие имена не упоминались в официальных сообщениях о гибели оккупантов в Украине.

А на аллее павшим в годы Второй мировой войны появилось около 15−20 новых захоронений мужчин среднего возраста, погибших в 2022—2023 годах. Среди погибших есть и полный тезка экс-кандидата в горсовет Новосибирска от партии "Справедливая Россия — За правду" Андрей Сафронов.

Там же могли похоронить Дениса Семенова, в росСМИ его называли "журналистом, писателем и поэтом" из Санкт-Петербурга. А на надгробии погибшего 21-летнего контрактника Камиля Хабибназарова вместо креста — изображение полумесяца. Его хоронили в закрытом гробу.

В Новосибирске массово хоронят заключенных

По сведениям издания, из электронной базы судов следует, что тезки некоторых убитых были заключенными и большинство из них — не из Новосибирской области. Некоторых привезли из Красноярского края, Кузбасса, Тувы и других регионов.

Часть зэков судимы за кражи и по "наркотическим" статьям. К примеру, жителя Канска Евгения Човгуна два раза судили за покупку крупной партии наркотиков. В апреле 2022 года его приговорили к 3 годам общего режима за сбор конопли.

А Юрия Энгеля в 2018 году признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Энгель с друзьями распивал алкоголь и избил одну из присутствующих женщин. Его приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

Красноярца Игоря Еркалова неоднократно судили за кражу и угон, а в 2019 году — за попытку убийства нескольких человек в деревянном многоквартирном доме в поселке Подтесово Енисейского района.

Суд решил, что он хотел поджечь квартиру семьи с тремя детьми, где была его 30-летняя сожительница, подозревая им в измене. В итоге женщина погибла, а Еркалову дали 15 лет строгого режима.

Напомним, что в марте в городе Березовский Свердловской области России на кладбище нашли 70 свежих могил. В них могли быть боевики из ЧВК "Вагнер".

В Подмосковье 7 марта обнаружили 27 могил "вагнеровцев". Одинаковые могилы появились буквально за ночь.

А в станице Бакинской Краснодарского края России заметили 5 марта почти 30 новых могил погибших в Украине.