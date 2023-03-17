В РФ нашли новые массовые захоронения "вагнеровцев", погибших в Украине, — СМИ (фото)

На одном из кладбищ в Свердловской области, по словам журналистов, для похорон погибших наемников выделили отдельный сектор, где уже насчитывается 69 могил. Ямы для захоронения продолжают выкапывать работники ритуальных служб.

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В городе Березовский Свердловской области на местном кладбище обнаружили около 70 свежих могил, где, вероятно, захоронены боевики из ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает местное издание "Золотая горка" 16 марта.

По информации журналистов, могилы здесь начали появляться в начале февраля. Сейчас они занимают два ряда, а третий активно копают сотрудники ритуальной службы. Также в СМИ отмечают, что 14 марта в соцсетях появилось видео, на котором автор показывает целый ряд свежих могил на кладбище Березовского и говорит, что "здесь захоронено около 100 вагнеровцев".

Журналисты решили съездить туда и рассказали, что могилы действительно есть. На кладбище им выделили отдельный сектор, где в нынешний момент насчитывается 69 захоронений мужчин, средний возраст которых составляет 30-40 лет.

Судя по табличкам, большая часть смертей произошла в декабре-феврале. В издании рассказали, что все могилы выглядят однотипно: крест, табличка, два венка, один из которых "украшен" флагом России и двуглавым орлом, все это укрыто хвойными ветками.

Кроме того, 15 марта репортеры стали свидетелями эксгумации одного из похороненных мужчин. Родственники рассказали, что он был боевиком из ЧВК "Вагнер", они добились похоронить его на родине.

"Мы месяц искали его, расследование проводили через военкомат. Его похоронили, а мы через два дня только узнали, что он погиб. Чисто случайно узнали", — рассказала родственника погибшего.

Сотрудники ритуальной службы объяснили, что на это кладбище привозят погибших, чьих родственников не удалось найти. Среди умерших много жителей Челябинской области, Пермского края и Тюмени.

В "Золотой горке" также отметили, что имя захороненных мужчин можно найти в картотеке судебных дел России. Например, есть житель Курганской области, который в 2017 году убил ветерана Второй мировой войны. Или мужчина, который был осужден на девять лет колонии строгого режима за серию разбойных нападений на салоны сотовой связи.

Напомним, 7 марта СМИ сообщали, что в Подмосковье нашли 27 могил с боевиками из ЧВК "Вагнер". По словам местных жителей, одинаковые могилы появились буквально за одну ночь и судя по всему, их никто не навещает.

5 марта в соцсетях писали, что в станице Бакинской Краснодарского края РФ обнаружено почти 30 новых могил с "вагнеровцами", которые погибли в Украине. Их не могут посетить могилы, им не рассказывают, где кого похоронили.