У РФ знайшли нові масові поховання "вагнерівців", які загинули в Україні, — ЗМІ (фото)

На одному з цвинтарів у Свердловській області, за словами журналістів, для похорону загиблих найманців виділили окремий сектор, де вже налічується 69 могил. Ями для захоронення продовжують викопувати працівники ритуальних служб.

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У місті Березовській Свердловській області на місцевому цвинтарі виявили близько 70 свіжих могил, де, ймовірно, поховані бойовики з ПВК "Вагнер". Про це повідомляє місцеве видання "Золота гірка" 16 березня.

За інформацією журналістів, могили тут почали з'являтися на початку лютого. Наразі вони займають два ряди, а третій активно копають співробітники ритуальної служби. Також у ЗМІ зазначають, що 14 березня в соцмережах з'явилося відео, на якому автор показує цілу низку свіжих могил на цвинтарі Березовського та каже, що "тут поховано близько 100 вагнерівців".

Журналісти вирішили з'їздити туди й розповіли, що могили справді є. На цвинтарі їм виділили окремий сектор, де зараз налічується 69 поховань чоловіків, середній вік яких становить 30-40 років.

Судячи з табличок, більшість смертей сталася в грудні-лютому. У виданні розповіли, що всі могили однотипні: хрест, табличка, два вінки, один із яких "прикрашений" прапором Росії та двоголовим орлом, усе це вкрите хвойними гілками.

Крім того, 15 березня репортери стали свідками ексгумації одного з похованих чоловіків. Родичі розповіли, що він був бойовиком із ПВК "Вагнер", вони домоглися поховати його на батьківщині.

"Ми місяць шукали його, розслідування проводили через військкомат. Його поховали, а ми за два дні тільки дізналися, що він загинув. Суто випадково дізналися", — розповіла родича загиблого.

Співробітники ритуальної служби пояснили, що на цей цвинтар привозять загиблих, чиїх родичів не вдалося знайти. Серед померлих багато жителів Челябінської області, Пермського краю і Тюмені.

У "Золотій гірці" також зазначили, що імена похованих чоловіків можна знайти в картотеці судових справ Росії. Наприклад, є мешканець Курганської області, котрий у 2017 році вбив ветерана Другої світової війни. Або чоловік, який був засуджений до дев'яти років колонії суворого режиму за серію розбійних нападів на салони стільникового зв'язку.

Нагадаємо, 7 березня ЗМІ повідомляли, що в Підмосков'ї знайшли 27 могил із бойовиками з ПВК "Вагнер". За словами місцевих жителів, однакові могили з'явилися буквально за одну ніч і, зважаючи на все, їх ніхто не відвідує.

5 березня в соцмережах писали, що в станиці Бакинській Краснодарського краю РФ виявлено майже 30 нових могил із "вагнерівцями", які загинули в Україні. Їх не можуть відвідати родичі, їм не розповідають, де кого поховали.