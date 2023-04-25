"Уничтожаем их сотнями": в ВСУ высказались о приказе Пригожина не брать пленных (видео)

По словам полковника Сергея Череватого, слова главы ЧВК "Вагнер" могут быть очередным элементом давления на украинцев и способом всех запугать.

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Наемники ЧВК "Вагнер" не соблюдают правил ведения войны, как и террористы ИГИЛ. У их главы Евгения Пригожина достаточно врагов как в России, так и за рубежом. Поэтому он позволяет себе громкие выражения. Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире Телемарафона 25 апреля.

Он прокомментировал приказ Пригожина "вагнеровцам", чтобы те не брали солдат ВСУ в плен.

"Они перешли все красные линии. Пригожин понимает, что у него уже более чем достаточно врагов, не только в России, но и по всему миру. Поэтому он считается такими эксцентричными заявлениями", — сказал Череватый.

Он также предположил, что слова Пригожина – очередной элемент давления на ВСУ и украинское общество. Однако даже видео казней военнопленных, которые распространялись в сети, не смогли запугать украинцев.

"В отличие от врага мы их уничтожаем сотнями конвенциональным способом", — отметил Череватый.

По его словам, "вагнеровцы" относятся плохо не только к украинским солдатам, но и к своим сослуживцам. Внутри ЧВК практикуются расстрелы и убийства при помощи кувалды. Украинцы же действуют в рамках Устава ООН.

Череватый о приказе Пригожина (смотреть с 5 минуты)

Напомним, что 23 апреля глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что приказал своим подопечным больше не брать в плен бойцов украинских Сил обороны. Свое распоряжение он мотивировал тем, что перед этим украинские солдаты якобы расстреляли пленного раненого "вагнеровца".

"Нарушать правила гуманизма мы не будем, и будем просто уничтожать всех на поле боя. Этот закон будет называться — "закон трехсотого", — сказал он.

Также 25 апреля российские СМИ сообщили, что в Новосибирске массово хоронят бойцов ЧВК "Вагнер". Судя по табличкам, мужчины погибли в конце 2022 года и первых месяцах 2023-го. Некоторые наемники до отправки в Украину были осуждены за кражи, скупку наркотиков и убийства.