"Наняли для убийств": Медведев пригрозил смертью обвиняемым в покушении на Прилепина

Топ-соратник Владимира Путина поблагодарил силовиков за "качественную работу" и заявил, что преступники должны быть приговорены к длительным срокам заключения, где и могут произойти с ними "несчастные случаи".

Заместитель председателя Совбеза РФ и бывший президент Дмитрий Медведев заявил, что причастные к покушению на пропагандистского писателя Захара Прилепина могут пострадать. Об этом он написал в своем Telegram-канале 7 мая.

В первую очередь он поблагодарил сотрудников МВД, которым удалось задержать якобы виновного в совершении теракта на территории Нижнего Новгорода с участием Захара Прилепина.

"Преступники признались, что были завербованы спецслужбами бандеровского государства. По уголовному закону их, как и других преступников, будут судить за теракт и приговорят к длительным срокам заключения", — говорится в сообщении.

Отдельно Дмитрий Медведев подчеркнул, что с приговоренными на пожизненное заключение гражданами иногда "случаются происшествия" или "несчастные случаи", которые приводят к летальному исходу. И тогда срок заключения сводится к нулю.

"И тогда длительный срок наказания быстро прерывается по естественным причинам в связи со смертью заключенного. И это тоже имеет большое воспитательное значение для новых ублюдков, которых наняли для убийств", — продолжил Дмитрий Медведев, имея в виду происшествие в Нижнем Новгороде.

Покушение на Захара Прилепина: что известно

6 мая в районе Нижнего Новгорода в России раздался взрыв. Был подорван автомобиль российского писателя и пропагандиста Захара Прилепина. В результате он получил ранения и находится в больнице. Ранее отмечалось, что взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.

Ближе к вечеру на территории России был задержан подозреваемый в совершении покушения на пропагандиста. Им оказался ранее судимый уроженец Украины, которого видели незадолго до трагедии рядом с машиной и домом Захара Прилепина. В спецслужбах отмечают, что он работал с украинскими спецслужбами.

Позже выяснилось, что он в свое время воевал на стороне пророссийских боевиков "ДНР" против ВСУ.

Напомним, в Украине открестились от причастности к подрыву Прилепина. Михаил Подоляк заявил, что подрыв российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина является постановкой Кремля.