"Постановы Кремля": в Украине открестились от причастности к подрыву Прилепина (видео)

В Офисе президента заявили о постановке Кремля в покушении на Прилепина, а вот в СБУ не смогли опровергнуть или подтвердить причастность спецслужбы к подрыву автомобиля пропагандиста.

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Замглавы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что подрыв российского пропагандиста и писателя Захара Прилепина является постановкой Кремля. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

6 мая, в российской Владимирской области взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным. Подоляк заявил, что это постановка для внутреннего потребителя в России.

"И они этот внутренний рынок обнулят. Понимаете, что это будет шокировать людей в России. Они уже шокированы, потому что понимают, что прямой аналогии с терроризмом, который был в конце 1990-х в начале 2000-х, нет. Они понимают, что у них идет полномасштабная война с Украиной", — заявил Подоляк.

Также он добавил, что украинцы прагматичны, а это значит, что в Украине понимают, какие цели стоят перед ними. Для этого нужно прозрачно, но масштабно уничтожать инфраструктуру врага на оккупированных территориях, чтобы уменьшать силы оккупантов. Поэтому ликвидация Прилепина, Дугиной и Татарского не решает для Украины ни одного вопроса, подытожил Подоляк.

Подрыв Захара Прилепина — реакция СБУ

В Службе безопасности заявили, что официально они не могут подтвердить или опровергнуть причастность СБУ к "тому или иному хлопку". В комментарии для "Украинской правды" представитель спецслужбы добавил, что Василий Малюк неоднократно говорил, что для россиян "бавовна пылала, пылает и будет пылать", потому что они принесли на украинскую землю смерть и насилие.

"О том, кто стоит за тем или иным случаем – сможем говорить уже после нашей победы. Однозначно скоро наступит", — резюмировали в пресс-службе.

Тем временем росСМИ сообщили, что Прилепина прооперировали и перевели в искусственную кому. А в МИД России заявили, что ответственность за теракт против Прилепина лежит не только на украинских властях, но и на "западных покровителях", в первую очередь на Соединенных Штатах.

Напомним, оппозиционер Илья Пономарев заявил, что за подрывом боевика Прилепина стоят активисты "Национальной республиканской армии".

Также росСМИ сообщили, что в Нижегородской области уже задержан подозреваемый, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина.