"Постановки Кремля": в Україні відхрестились від причетності до підриву Прилєпіна (відео)

В Офісі президента заявили про постанову Кремля в замаху на Прилєпіна, а от у СБУ не змогли спростувати чи підтвердити причетність спецслужби до підриву автівки пропагандиста.

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Заступник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що підрив російського пропагандиста та письменника Захара Прилєпіна є постановою Кремля. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

6 травня, в російській Володимирській області підірвали автівку з Захаром Прилєпіним. Подоляк заявив, що це є постановкою для внутрішнього споживача в Росії.

"І вони цей внутрішній ринок обнулять. Розумієте, що це буде шокувати людей в Росії. Вони вже шоковані, тому що розуміють, що прямої аналогії з тероризмом, який був в кінці 1990-х на початку 2000-х немає. Вони розуміють, що в них йде повномасштабна війна з Україною", — заявив Подоляк.

Також він додав, що українці прагматичні, а це означає, що в Україні розуміють, які є цілі. Для цього треба прозоро, але масштабно знищувати інфраструктуру на окупованих територіях, щоб зменшувати сили окупантів. Тому ліквідація Прилєпіна, Дугіної та Татарського не вирішує для України жодного питання, підсумував Подоляк.

Підрив Захара Прилєпіна — реакція СБУ

В Службі безпеки заявили, що офіційно вони не можуть підтвердити або спростувати причетність СБУ до "тієї чи іншої бавовни". В коментарі для "Українскої правди" представник спецслужби додав, що Василь Малюк неодноразово казав, що для росіян "бавовна палала, палає і буде палати", бо вони принесли на українську землю смерть та насилля.

"Про те, хто стоїть за тим чи іншим випадком – зможемо говорити уже після нашої перемоги. Яка однозначно скоро настане", — резюмували в пресслужбі.

Тим часом росЗМІ повідомили, що Прилєпіна прооперували та перевели у штучну кому. А у МЗС Росії заявили, що відповідальність за теракт проти Прилєпіна лежить не тільки на українській владі, але й на "західних покровителях", в першу чергу на Сполучених Штатах.

Нагадаємо, опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що за підривом бойовика Прилєпіна стоять активісти "Національної республіканської армії".

Також росЗМІ повідомили, що у Нижньогородській області вже затримано підозрюваного, який може бути причетний до підриву машини Прилєпіна.