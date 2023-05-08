Ехала за продуктами: женщина случайно сорвала джекпот в моментальной лотерее

Робин Хикс отправилась за продуктами, но заодно купила лотерейный билет и сорвала джекпот. Женщина стала богаче на 250 тысяч долларов.

Робин Хикс из города Берлингтон, штат Северная Каролина (США), неожиданно победила в лотерее и обогатилась из-за того, что ей не хватило ингредиентов для приготовления блюда мексиканской кухни. Об этом пишет UPI.

Американка решила приготовить фахитас и обнаружила, что забыла купить помидоры и некоторые специи, которые нужны были по рецепту. Женщина отправилась в магазин за недостающими продуктами, но неожиданно решила заехать в лотерейный киоск, чтобы обналичить свой небольшой выигрыш в 50 долларов и купить новый билет моментальной лотереи.

Женщина даже не думала, что ее решение сыграет столь важную роль в ее жизни. Новый билет оказался выигрышным, и она стала богаче на 250 тысяч долларов.

Теперь Робин может оплатить все свои счета и даже помочь матери в этом. Это уникальное событие изменило ее жизнь к лучшему и дало ей новые возможности и перспективы.

"Отныне все будет просто замечательно", — похвасталась она.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.