В Берлине врача клиники "Шарите" заподозрили в убийстве двух пациентов лекарствами

По данным издания, бывший кардиолог умышленно ввел большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, вследствие чего они умерли.

Бывший работник кардиологического отделения клиники Charite в Берлине был задержан по подозрению в убийстве двух пациентов. 55-летний мужчина был уволен из медицинского учреждения в августе прошлого года. Немецкие правоохранительные органы ведут расследование данного инцидента. Об этом сообщает издание Reuters.

"Мужчина подозревается в том, что в двух случаях в 2021 и 2022 годах в отделении интенсивной терапии умышленно ввел большие дозы седативного препарата тяжелобольным пациентам, вследствие чего они умерли", — отметили полицейские.

Следствие в этом деле началось еще в августе 2022 года, однако для выдачи ордера на задержание потребовалось медицинское заключение, которое показало, что высокие дозы седативных средств, которые применялись в ходе лечения, не были медицински обоснованы.

"В общей сложности было зарегистрировано четыре подозрительные смерти с участием работника кардиологического отделения, но только в двух случаях не вызывало сомнений, что назначенное лекарство не было оправданным", — пишет агентство.

В течение дня будет принято решение об аресте подозреваемого, позже он предстанет перед берлинским судом.

"Шарите" — один из старейших и самых уважаемых немецких медицинских центров, который со временем стал приютом для известных политиков. Так, в 2014 году сюда приезжала экс-премьер Украины Юлия Тимошенко. Российские оппозиционеры также являлись пациентами клиники. Именно сюда в 2020-м перевезли блогера Алексея Навального.

Напомним, что ученые из медицинского комплекса "Шарите" в Берлине изучили механизм того, как коронавирус попадает в мозг пациентов с COVID-19 и реакцию на это иммунной системы.