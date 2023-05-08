В центральном парке Тбилиси мужчина сорвал флаг Украины: реакция посольства (фото)

Мужчина, имеющий пророссийские взгляды, сорвал флаг Украины и выложил кадры в свои социальные сети.

В центральном парке "Ваке" в Тбилиси произошел инцидент — неизвестный сорвал флаг Украины. Об этом сообщает местное издание Новости-Грузия.

Сам нападавший опубликовал видео происшествия в социальных сетях, но сейчас его аккаунт недоступен.

Согласно сообщениям СМИ, мужчина является сторонником пророссийского "Консервативного движения" и портала "Альт-Инфо".

Временный поверенный в делах Украины в Грузии Андрей Касьянов выразил недовольство в связи с инцидентом. Он назвал это действие недопустимым.

"Абсолютно недопустимая ситуация с осквернением наших украинских символов. Мы сообщили об этом МИД Украины и будем сотрудничать с правоохранительными органами Грузии, чтобы этот инцидент был расследован, а виновные понесли наказание в соответствии с законодательством Грузии", – заявил Касьянов.

Лидер оппозиционной партии "Лело" Мамука Хазарадзе заявил, что инцидент с флагом является провокацией, направленной против братства грузинского и украинского народов.

"Такие действия — это российская пропаганда в Грузии, и вообще "Альт-Инфо" и ее идеология должны быть запрещены в Грузии. Недопустимо, чтобы в стране были силы, которые выражает интересы страны, которая оккупировала 20% территорий Грузии", – заявил Хазарадзе.

МВД Грузии сообщило, что начало административное производство по делу о срыве украинского флага в парке "Ваке".

Напомним представитель парламентской фракции "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе заявил, что отправка Михеила Саакашвили из Украины была специальной операцией по вовлечению Грузии в войну против России и организации раскола внутри страны. В связи с этим спикер МИД Олег Николенко 20 декабря заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии.

Российское агентство ТАСС 27 декабря сообщило, что Грузия в сотрудничестве с Польшей собирается выпустить первый беспилотный летательный аппарат. Для этого грузинские инженеры объединились с польскими коллегами компанией WB Electronics, которая производит дроны Warmate.