Лукашенко уже в Москве: список иностранных гостей на параде Путина ко Дню победы (видео)
О визите политика из Беларуси официально не сообщалось до тех пор, пока его самолет не приземлился в аэропорту Москвы. Он стал шестым иностранным гостем на военном параде в Кремле.
В Москву на парад приуроченный к Дню победе прилетел еще один иностранный политик — Александр Лукашенко. При этом, официально об его визите стало известно уже после прибытия в российскую столицу. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" 8 мая.
Журналисты опубликовали ролик, на котором можно было заметить, что в Москве приземлился официальный самолет белорусского политика. При этом, информация ранее подтверждена не была ни Минском, ни Москвой.
Он станет шестым иностранным гостем, который посетит военный парад в Москве приуроченный ко Дню победы.
Военный парад в Москве: кто прилетит к Путину на праздник
Изначально в Кремле официально подтвердили, что на параде будет присутствовать исключительно один иностранный лидер — президент Кыргызстана Садыр Жапаров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году "дата не круглая", поэтому в Кремле якобы даже не пытались рассылать приглашения.
"Специальных приглашений (зарубежным лидерам) в этом году не было. Это не круглая дата", — говорится в сообщении.
В результате по информации росСМИ, завтра парад посетят сразу шесть политиков, среди которых:
- президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;
- премьер-министр Армении Никол Пашинян;
- президент Кыргызстана Садыр Жапаров;
- президент Таджикистана Эмомали Рахмон;
- президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;
- Александр Лукашенко.
Также Владимир Путин приглашал в Кремль президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, однако официального подтверждения не было.
Напомним, 8 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о подготовке к провокациям от РФ на 9 мая. По его словам, последняя атака, которую отбила украинская ПВО, добавляет нам уверенности в себе. Причем не только для военных, но и для всех граждан Украины.