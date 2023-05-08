Лукашенко уже в Москве: список иностранных гостей на параде Путина ко Дню победы (видео)

О визите политика из Беларуси официально не сообщалось до тех пор, пока его самолет не приземлился в аэропорту Москвы. Он стал шестым иностранным гостем на военном параде в Кремле.

В Москву на парад приуроченный к Дню победе прилетел еще один иностранный политик — Александр Лукашенко. При этом, официально об его визите стало известно уже после прибытия в российскую столицу. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого" 8 мая.

Журналисты опубликовали ролик, на котором можно было заметить, что в Москве приземлился официальный самолет белорусского политика. При этом, информация ранее подтверждена не была ни Минском, ни Москвой.

Он станет шестым иностранным гостем, который посетит военный парад в Москве приуроченный ко Дню победы.

Военный парад в Москве: кто прилетит к Путину на праздник

Изначально в Кремле официально подтвердили, что на параде будет присутствовать исключительно один иностранный лидер — президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в этом году "дата не круглая", поэтому в Кремле якобы даже не пытались рассылать приглашения.

"Специальных приглашений (зарубежным лидерам) в этом году не было. Это не круглая дата", — говорится в сообщении.

В результате по информации росСМИ, завтра парад посетят сразу шесть политиков, среди которых:

президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев;

премьер-министр Армении Никол Пашинян;

президент Кыргызстана Садыр Жапаров;

президент Таджикистана Эмомали Рахмон;

президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев;

Александр Лукашенко.

Также Владимир Путин приглашал в Кремль президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, однако официального подтверждения не было.

Напомним, 8 мая спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил о подготовке к провокациям от РФ на 9 мая. По его словам, последняя атака, которую отбила украинская ПВО, добавляет нам уверенности в себе. Причем не только для военных, но и для всех граждан Украины.