Праздновали возвращение с фронта: в РФ мужчина застрелил воевавшего в Украине оккупанта

По словам журналистов, бывший российский оккупант и его товарищи ворвались в дом к местному жителю. Они начали избивать его сына и жену, а также угрожали ее изнасиловать.

В селе Толмачево Новосибирской области России местный житель по имени Вячеслав Мокин застрелил из охотничьего ружья двух человек, а также ранил еще двоих. Одним из убитых оказался вернувшийся в войны в Украине оккупант. Он отмечал с друзьями возвращение с фронта. Об этом пишет Telegram-канал ASTRA.

Журналисты пишут, оккупант Евгений Хотьков ранее был судим по статьям о краже и о приобретении и хранении наркотиков. По словам свидетельницы, один из друзей Хотькова ударил Мокина еще в магазине после словесной перепалки. Ранее они пришли купить пиво, но начали оскорблять покупателей.

Затем, как сообщается, Хотьков и его товарищи уехали на машине домой, взяли палки и отправились к дому Мокина. Четверо мужчин ворвались во двор и начали избивать самого Мокина, а также его супругу и сына.

Как рассказала свидетельница, Мокин сообщил ей, что один из нападавших угрожал изнасиловать его супругу. Тогда мужчина достал ружье, предупредил, что будет стрелять, но нападавшие его не послушали.

По словам другой местной жительницы, она слышала пять выстрелов.

Сообщается, что Мокин во время следствия дал признательные показания. В результате инцидента были убиты Хотьков и житель поселка Коченево Петр Власов. Также ранения получили еще двое нападавших.

Местные жители, как сказано в материале, хотят обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, так как боятся, что следствие выставит виновным в ситуации Мокина. Они уверены, что тот открыл огонь только для того, чтобы защитить свою семью.

Ранее российские СМИ заявили, что в России нашли мертвым бывшего топ-офицера полиции. Следствие не исключает, что 65-летний Анатолий Туров покончил с собой, выстрелив из собственного пистолета. Бывший топ-офицер страдал от онкологии и имел группу инвалидности.

Также напомним, что в РФ хотят провести референдум по возвращению смертной казни. В Либерально-демократической партии России считают, что власти должны отреагировать на действия "пятой колонны" на территории страны.