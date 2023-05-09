"Оскорбительный символ": в Молдове людей штрафуют за "георгиевскую ленту", — СМИ (фото, видео)

Несмотря на запрет демонстрации этого символа в публичном месте, за который проголосовал парламент страны еще в апреле 2022 года, даже экс-президент Молдовы Игорь Додон нарушил закон и вышел на площадь с "георгиевской лентой" на лацкане пиджака.

В Молдове полиция начала штрафовать людей, которые вышли на улицы и площади городов с георгиевской лентой. Видео во вторник, 9 мая, распространил ряд телеграм-каналов.

На видеокадрах видно, как в Кишиневе полицейский пытается увести женщину. Она держит в руках портрет своего родственника, воевавшего во время Второй мировой войны. В уголке фотографии прикреплена георгиевская лента.

В свою очередь сотрудник полиции попросил женщину убрать "георгиевскую ленту", так как это "оскорбительный символ".

Молдова запретила демонстрацию "георгиевской ленты": что об этом известно

В четверг, 4 мая, глава местного генерального инспектората полиции заявил, что ношение георгиевской ленточки в Молдове считается оправданием или прославлением военной агрессии и за это полагается штраф.

"Если ленточка будет вместе с наградой, которой был удостоен этот человек, то она будет рассматриваться как часть награды. Если она будет отдельно, то это будет рассматриваться как действующий символ военной агрессии, что запрещено", — уточнил Чернэуцану.

Он напомнил, что парламент страны еще в 2022 году принял закон о штрафах за ношение символов военной агрессии, в том числе георгиевской ленты и символов Z и V.

За ношение, демонстрацию и распространение этого символа предусмотрены штрафы от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от $250 до $500) для физических лиц.

Однако, заметим, что экс-президент Молдовы Игорь Додон нарушил этот закон и появился в Кишиневе с "георгиевской лентой", хотя демонстрация этого символа и признана в стране незаконной.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон принял участие в акции "Бессмертный полк" и одел георгиевскую ленту, хотя этот символ и запрещен в Молдове Фото: скриншот

Напомним, в конце декабря 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об "осквернении" георгиевских лент. Новый закон распространяется даже на действия пользователей в интернете, которые могут подпасть под категорию "осквернения".

В свою очередь в апреле 2022 года в Молдове запретили символы агрессии РФ в Украине. Парламент Молдовы в третьем чтении проголосовал за запрет георгиевской ленты и знаков Z и V, как символов российской агрессии в Украине. Голосованию предшествовали жаркие дебаты демократов с коммунистами.