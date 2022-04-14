Тысяча долларов за георгиевскую ленту. В Молдове запретили символы агрессии РФ в Украине

Парламент Молдовы в третьем чтении проголосовал за запрет георгиевской ленты и знаков Z и V, как символов российской агрессии в Украине. Голосованию предшествовали жаркие дебаты демократов с коммунистами.

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14 апреля парламент Молдовы рассмотрел в третьем, окончательном чтении законопроект, запрещающий на территории государства изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты, сообщает Newsmaker.md.

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Голосованию предшествовали жаркие споры. Депутаты от Партии коммунистов потребовали "не трогать символы победы".

Лидер коммунистов Владимир Воронин заявил, что дед депутата от правящей партии "Действие и солидарность" (PAS) Лилиана Карпа был награжден Орденом славы, а дед премьер-министра Натальи Гаврилицы — медалью за победу в Великой отечественной войне.

"Сейчас мы поднимаем руку на самый священный символ — ленту победы. Мне стыдно", — заявил Воронин.

"А мне стыдно, что этот символ наносят на танки, что он стал символом российской армии, которая ведет войну против Украины. Мы не можем мириться с тем, чтобы символы, пропагандирующие войну, использовали в Молдове", — парировал депутат от PAS Раду Мариан.

Депутат от PAS Олеся Стамате подчеркнула, что законопроект не запрещает ленту, как часть ордена или медали: "Те, кто получил медали за защиту своей родины, смогут их носить".

В итоге за принятие проекта поправок в Кодекс о правонарушениях, предусматривающих, в том числе, запрет символов Z и V и георгиевской ленты, проголосовали 53 депутата от правящей партии PAS.

Перед голосованием коммунисты покинули зал заседаний в знак протеста. Депутатов от Партии социалистов на заседании не было. Всего в парламенте Молдовы 101 место. 63 мандата у правящей либеральной партии PAS, 32 — у блока коммунистов и социалистов, 6 — у популистской партии "Шор".

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После внесения изменений в Кодекс о правонарушениях, за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование символов Z, V и георгиевской ленты полагаются штрафы. Физлиц будут штрафовать на сумму от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (около 7 тыс. — 14 тыс. грн) или от 30 до 60 часов неоплачиваемой работы на благо общества. Юрлицам и должностным лицам грозят штрафы от 9 тыс. до 18 тыс. леев (около 14 тыс. — 28 тыс. грн).

Напомним, 13 апреля в Ивано-Франковске переименовали 25 улиц, названных именами российских ученых, писателей и политиков. По мнению мэра города Руслана Марцинкива, нельзя допускать, чтобы в будущем в Украине вспоминали и чествовали московских или российских деятелей.

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Вятрович, народный депутат и экс-глава Украинского института национальной памяти, уверен, что Украина зря использует один из советских символов – "город-герой". Нардеп предлагает другие варианты почетного звания: "Город-крепость", "Несгибаемый город", "Город непокоренных", "Город героев".