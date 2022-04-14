Тисяча доларів за георгіївську стрічку. В Молдові заборонили символи агресії РФ в Україні

Парламент Молдови в третьому читанні проголосував за заборону георгіївської стрічки та знаків Z та V як символів російської агресії в Україні. Голосуванню передували палкі дебати демократів із комуністами.

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14 квітня парламент Молдови розглянув у третьому, остаточному читанні законопроєкт, який забороняє на території держави виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання символів Z, V та георгіївської стрічки, повідомляє Newsmaker.md.

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Голосуванню передували палкі суперечки. Депутати від Партії комуністів вимагали "не чіпати символи перемоги".

Лідер комуністів Володимир Воронін заявив, що діда депутата від керівної партії "Дія та солідарність" (PAS) Ліліана Карпа нагородили Орденом Слави, а діда прем'єр-міністра Наталії Гаврилиці — медаллю за перемогу у Великій Вітчизняній війні.

"Зараз ми підіймаємо руку на найсвященніший символ — стрічку перемоги. Мені соромно", — заявив Воронін.

"А мені соромно, що цей символ наносять на танки, що він став символом російської армії, яка веде війну проти України. Ми не можемо миритися з тим, щоб символи, які пропагують війну, використовували в Молдові", — відбивав депутат від PAS Раду Маріан.

Депутатка від PAS Олеся Стамате наголосила, що законопроєкт не забороняє стрічку як частину ордену або медалі: "Ті, хто отримав медалі за захист своєї батьківщини, зможуть їх носити".

У підсумку за ухвалення проєкту поправок до Кодексу про правопорушення, що передбачають, зокрема заборону символів Z та V та георгіївської стрічки, проголосували 53 депутати від керівної партії PAS.

Перед голосуванням комуністи залишили зал засідань на знак протесту. Депутатів від Партії соціалістів на засіданні не було. Загалом у парламенті Молдови 101 місце. 63 мандати у керівної ліберальної партії PAS, 32 — у блоку комуністів і соціалістів, 6 — у популістської партії "Шор".

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Після внесення змін до Кодексу про правопорушення, за виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання символів Z, V та георгіївської стрічки будуть штрафи. Фізосіб штрафуватимуть на суму від 4,5 тис. до 9 тис. леїв (близько 7 тис. — 14 тис. грн) або від 30 до 60 годин неоплачуваної роботи на благо суспільства. Юрособам та посадовцям загрожують штрафи від 9 тис. до 18 тис. леїв (близько 14 тис. — 28 тис. грн).

Нагадаємо, 13 квітня в Івано-Франківську перейменували 25 вулиць, названих іменами російських учених, письменників та політиків. На думку мера міста Руслана Марцінківа, не можна допускати, щоб у майбутньому в Україні згадували та вшановували московських чи російських діячів.

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир В'ятрович, народний депутат та ексглава Українського інституту національної пам'яті, упевнений, що Україна даремно використовує один із радянських символів — "місто-герой". Нардеп пропонує інші варіанти почесного звання: "Місто-фортеця", "Незламне місто", "Місто непокорених", "Місто героїв".