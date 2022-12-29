До 5 млн рублей или 5 лет колонии: Путин подписал закон об "осквернении" георгиевских лент

Новый закон распространяется даже на действия пользователей в интернете, которые могут подпасть под категорию "осквернения".

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В России с сегодняшнего дня будут лишать свободы на пять лет за осквернение "георгиевской ленты". Соответсвующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Документ закрепил статус "георгиевской ленты" как одного из символов воинской славы России и победы СССР во Второй мировой войне.

За осквернение "георгиевской ленты" теперь предусмотрен штраф до 3 млн или до 3 лет колонии по основному составу преступления.

Если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или в интернете, то сумма штрафа увеличивается до 5 млн рублей. Также нарушителям грозит до 5 лет колонии.

Заметим, что соответсвующий законопроект Госдума РФ приняла в третьем чтении 20 декабря 2022 года. Авторами законопроекта выступили секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и замглавы комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В то же время в Украине и ряде других государств "георгиевская лента" запрещена как символ российской агрессии. В нашей стране этот российский символ попал под запрет в июне 2017 года.

Напомним, в апреле 2022 года в Молдове запретили использовать "георгиевскую ленту". Теперь за изготовление, продажу, распространение, а также публичное использование ленты полагаются штрафы.

Фокус также писал, что в январе 2018 года белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за "георгиевскую ленту". Демонстрация запрещенного символа обошлась белорусам в 2 250 грн.