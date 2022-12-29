До 5 млн рублів або 5 років колонії: Путін підписав закон про "осквернення" георгіївських стрічок

Новий закон поширюється навіть на дії користувачів в інтернеті, які можуть опинитися під категорією "осквернення".

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У Росії відтепер позбавлятимуть волі на п'ять років за осквернення "георгіївської стрічки". Відповідний закон підписав президент РФ Володимир Путін.

Документ закріпив статус "георгіївської стрічки" як одного із символів військової слави Росії та перемоги СРСР у Другій світовій війні.

За осквернення "георгіївської стрічки" тепер передбачено штраф до 3 млн або до 3 років колонії за основним складом злочину.

Якщо злочин було скоєно групою осіб за попередньою змовою або в інтернеті, то сума штрафу збільшується до 5 млн рублів. Також порушникам загрожує до 5 років колонії.

Зауважимо, що відповідний законопроєкт Держдума РФ ухвалила у третьому читанні 20 грудня 2022 року. Авторами законопроєкту стали секретар генради партії "Единая Россия" Андрій Турчак і заступниця голови комітету Держдуми з розвитку громадянського суспільства Ольга Занко.

Водночас в Україні та низці інших держав "георгіївська стрічка" заборонена як символ російської агресії. У нашій країні цей російський символ потрапив під заборону в червні 2017 року.

Нагадаємо, у квітні 2022 року в Молдові заборонили використовувати "георгіївську стрічку". Тепер за виготовлення, продаж, розповсюдження, а також публічне використання стрічки покладаються штрафи.

Фокус також писав, що в січні 2018 року білоруських туристів у Буковелі оштрафували за "георгіївську стрічку". Демонстрація забороненого символу коштувала білорусам 2 250 грн.