Выгнали из дома: королева красоты из Британии рассказала, как она жила на улице (фото)

Аструд Теадора Колдуэлл надеется побороться за корону "Мисс Великобритания", но всего несколько лет назад она слишком много пила, спала на улице и боролась с психическими заболеваниями.

Королева красоты Аструд Теадора Колдуэлл из Великобритании рассказала о том, как ей удалось изменить свою жизнь после борьбы с психическими заболеваниями, бездомностью и жестоким бывшим партнером в подростковом возрасте. Об этом пишет Daily Star.

Девушка была коронована как "Мисс Келвингроув" (Шотландия) и надеется в будущем побороться за титул "Мисс Великобритания".

21-летняя британка рассказала, как в подростковом возрасте она конфликтовала со своей семьей, в результате чего ее выгнали из дома в 16 лет. Аструд была бездомной, много пила и жила на улицах и в общежитиях для бездомных пока ей не исполнилось 18 лет.

Она рассказала, что они с бывшим партнером проводили каждую ночь в поисках ночлега.

Аструд много пила и жила на улицах и в общежитиях для бездомных Фото: Daily Record

"Половину времени мы не спали, а гуляли до рассвета. Вы не представляете, какой стрессовой была моя прежняя жизнь, но я хочу, чтобы люди знали, что вы можете начать все сначала. Меня выгнали из дома. У меня были деструктивные, жестокие отношения с бывшим парнем. Это было токсично. В итоге я жила на улицах и в пяти разных общежитиях, прежде чем нашла выход", — рассказа девушка в беседе с Daily Record.

В конце концов, ей удалось получить квартиру от жилищной ассоциации Cadder в Глазго.

"С того момента я начала расти. Я перестала пить. Обзаведясь собственным жильем, я начала зарабатывать сама. В какой-то момент я работала семь дней в неделю на разных работах — администратором, рабочим на фабрике, барменом и помощником парикмахера, — чтобы встать на ноги", — вспоминает Аструд.

Если девушка победит в конкурсе "Мисс Глазго", то примет участие в конкурсе "Мисс Великобритания" Фото: коллаж Фокус

Британка также рассказала, что ей и ее семье удалось восстановить отношения.

"Мы с мамой близки как никогда. Она очень гордится мной", — добавила девушка.

Аструд, которая копит деньги на наряды, необходимые ей для участия в конкурсе "Мисс Глазго", отметила, что конкурсы красоты всегда были ее мечтой. Если она победит в конкурсе "Мисс Глазго", то примет участие в конкурсе "Мисс Великобритания". Девушка все еще борется с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, из-за которого у нее проблемы с памятью и она может сбиться с пути.

Ранее Фокус писал, что в Бразилии 16-летняя королева красоты вышла замуж за миллионера. Бывшая участница конкурса "Мисс Подросток" Кауане Роде Камарго и мэр-мультимиллионер Хиссам Хуссейн Дехаини связали себя узами брака недавно и сказали, что не могут быть счастливее, несмотря на то, что некоторые люди осуждают их брак.

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