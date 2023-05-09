Лукашенко не попал на обед у Путина после парада в Москве: его могла увезти скорая, – СМИ

По данным журналистов, белорусский политик не прошел и 300 метров для возложения венка к могиле Неизвестного солдата. У Александра Лукашенко был бинт на правой руке, когда он наблюдал за парадом.

Белорусский политик Александр Лукашенко не был на обеде глав стран, которые приехали в Москву посмотреть на парад Победы. Об этом пишет в Telegram белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Кроме Лукашенко, на встречу с президентом России Владимиром Путиным приехали президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев.

Лукашенко не смог присутствовать на трапезе якобы по состоянию здоровья и покинул Москву. В аэропорт его сопровождала карета скорой помощи, отметил Болкунец.

"Перед медиками поставлена сложная задача. Предстоит вернуть вождя в чувство, прокапать, сбить сахар, убрать заметный тремор головы, чтобы к 19.00 на несколько минут доставить тело на площадь Победы и желательно, чтобы оно способно было что-то сказать", — прокомментировал Болкунец.

Со ссылкой на источники политолог писал, что Лукашенко не смог пройти 300 метров, чтобы возложить венок к могиле Неизвестного солдата. По приказу Путина сотрудники Федеральной службы охраны посадили его в электромобиль службы безопасности и отвезли к месту возложения венков.

Белорусское издание "Зеркало" также пишет, что Лукашенко не дошел до места возложения венков. Он якобы подошел к Путину и о чем-то его попросил. Российский президент дал знак охранникам и Лукашенко пропал из кадра.

"В последнюю неделю Лукашенко серьезно болел, все мероприятия с его участием отменены. По личной просьбе Путина Лукашенко приехал в Москву. Источник сообщает, что Лукашенко предоставили бригаду врачей", — проинформировал политолог.

Лукашенко был вынужден лететь в Москву нездоровым, отметили журналисты

Журналисты издания "Наша Ніва" заметили у Лукашенко бинт на правой руке, когда он наблюдал за парадом.

"Его безрадостный вид на трибуне и во время личной встречи с Путиным дают основания думать, что он был вынужден лететь в Москву нездоровым", — предположило издание.

Пресс-служба президента Беларуси не комментировала состояние здоровья Александра Лукашенко и почему он не присутствовал на обеде.

"По завершении парада лидеры стран вместе возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у стен Кремля", — говорится в официальном комментарии.

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 9 мая описал идеальный парад для Путина. Он должен встречать мертвых захватчиков, которые бесславно погибли в Украине.

Глава экспертной группы по внутренним коммуникациям Минобороны Украины Василий Павлов заметил на параде в Москве танк Т-34, который привезли из Лаоса.

Кроме старого танка, россияне показали шесть зенитных ракетных комплексов С-400.