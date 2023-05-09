В Пакистане арестовали экс-премьера Имрана Хана: его сторонники устроили протесты (видео)

Пророссийского 70-летнего главу правительства обвиняют в нанесении ущерба бюджету на 240 млн долларов. Экс-чиновника несколько раз просили явиться в суд, но он игнорировал уведомления.

В Пакистане задержали бывшего премьер-министра, 70-летнего Имрана Хана по делу о растрате денег фонда "Qadir Trust". Об этом сообщила ­­в Twitter 9 мая полиция Исламабада.

"Имран Хан был арестован по делу Qadir Trust", – отметила полиция.

Имрана Хана задержали возле здания Высокого суда Исламабада, когда он готовился пройти биометрическую проверку, уточняет местное издание The Nation.

Пакистанский министр внутренних дел Рана Санаулла отметил, что Хан не прибыл на суд, хотя ему отправляли несколько уведомлений. Адвокат бывшего главы правительства заявил, что полицейские пытали Хана при задержании — били по голове и раненной в прошлом году ноге.

Дело Qadir Trust относится к мировому соглашению между правительством Пакистана и неким "магнатом в сфере недвижимости". Договор нанес убытки бюджету страны на 240 млн долларов.

Арест Имрана Хана: сторонники экс-главы правительства устроили потасовку

Арест чиновника сопровождался стычками между его сторонниками и полицией, передает пакистанский канал Geo TV.

По данным журналистов, есть и пострадавшие — адвокаты Хана, симпатизирующие ему пакистанцы и несколько полицейских.

"Против меня нет никакого дела, я морально готов к аресту. Если мне придется сесть в тюрьму, я готов. Пакистанцы знают меня уже 50 лет", — говорил Хан во время задержания.

Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы для подавления протестов, вспыхнувших в городах Карачи и Лахор, отмечает канал Al Jazeera.

На Имрана Хана заведены десятки уголовных дел

Хана сместили с должности 10 апреля 2022 года — парламент вынес ему вотум недоверия. В Пакистане против него заведены десятки уголовных дел , в том числе за терроризм и организацию беспорядков, пишут европейские СМИ.

По словам экс-премьера, оппозиция Пакистана вступила в сговор с Вашингтоном для того, чтобы свергнуть его из-за симпатий Китаю и России. Известно, что Хана подозревают в получении подарков от иностранных лидеров в общей сложности на 630 тыс. долларов.

Экс-чиновник постоянно заявлял, что его отстранение от власти якобы незаконно. Он проводил ряд кампаний, дискредитирующих преемника, премьер-министра Шахбаза Шарифа и требовал досрочных выборов.

Напомним, что в апреле Пакистан разместил заказ на сырую нефть из России со скидкой. Импорт нефти должен достичь 100 тысяч баррелей в сутки.

В этом же месяце Исламабад обещал отправить Киеву 230 контейнеров с вооружением из порта Карачи. The Economic Times писало, что Украина, Пакистан и Китай в прошлом году договорились обмениваться ракетными технологиями.