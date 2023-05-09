Смертельно опасна для людей: пара нашла редкую кобру-альбиноса в своем доме (фото)

Эта кобра, известная как Наджа Наджа, входит в список "большой четверки" змей, которые ответственны за большинство случаев укусов людей в Южной Азии. Их яд может вызвать паралич и даже смерть, если пострадавший не получит своевременную медицинскую помощь.

Семейная пара из города Коимбатур (Индия) внезапно обнаружила на территории своего дома массивную очень редкую кобру-альбиноса. Об этом пишет Daily Star.

Представители местной благотворительной организации, занимающейся защитой животных, заявляют, что смертельно ядовитая змея была обнаружена вблизи населенного пункта после сильного дождя, который прошел в городе 3 мая.

На место происшествия был вызван профессиональный змеелов, который должен был поймать опасную кобру-альбиноса.

Животное поймали и передали сотрудникам лесного отдела Коимбатура

Животное поймали и передали сотрудникам лесного отдела Коимбатура. После осмотра индийской кобры ее оценили как здоровую и пригодную для освобождения в диких условиях. В результате ее было выпущено в лесную зону, где имеется достаточное биоразнообразие, обеспечивающее ей подходящую среду для обитания.

"Поистине выдающийся подвиг, заслуживающий признания. Очень важно ценить те усилия, которые не только спасают жизни животных, но и предотвращают причинение вреда людям", – написали сотрудники Wildlife & Nature Conservation Trust.

Издание отмечает, что эта кобра, известная как Наджа Наджа, является одной из "большой четверки" змей, которые ответственны за большинство случаев укусов людей в Южной Азии. Эти змеи обладают ядом, который может вызвать паралич и даже смерть, если пострадавший не получит своевременную медицинскую помощь.

Ранее Фокус писал, что самолет совершил экстренную посадку из-за ядовитой кобры. Укус такой змеи смертелен и может убить человека всего за 30 минут.

Также сообщалось, что австралиец обнаружил в своей постели массивную ядовитую змею. Восточная коричневая змея была извлечена из дома службой спасения животных Zachery's Snake and Reptile Relocation, которая опубликовала фотографии животного, лежащего на кровати.