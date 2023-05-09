"Не помешал бы контроль санкций": Иран хочет перекинуть производство дронов в Беларусь, — ВСУ

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Тегеран пытается избежать санкций со стороны других государств, поэтому для производства оружия для ВС РФ могут использоваться третьи страны.

Иранские власти намерены переместить производство дронов в Беларусь, чтобы избежать санкций и давления со стороны других стран. Об этом сообщает спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что в Беларусь могут перебросить либо собственное производство, либо только скручивание уже готовой продукции.

Согласно его словам, Россия вполне способна самостоятельно производить дроны, например, модель "Ланцет". Несмотря на их не очень высокую мощность, беспилотные летательные аппараты тем не менее могут наносить удары по украинской ПВО и войскам Сил обороны на передовой.

"Сделать планер, двигатель, пропеллер, боевую часть — не проблема, другой вопрос — это технологическое оборудование, которое заложено в Shahed, но там есть блок gps-навигации, блок управления и это Россия произвести сама не может. Собственно по этим товарам — двойного назначение и высокотехнологичной продукцией не помешал бы контроль санкций, для того чтобы помешать им получать такую продукцию", — отметил спикер.

Игнат говорил о наличии признаков того, что Россия все же продолжает производить ракеты. Согласно его заявлению, обломки свежепроизведенных ракет уже были обнаружены на территории Украины.

"Среди обломков ракет находили маркировку недавнего производства — и осень и зима. Надеемся, что санкции не позволят им делать это быстро. И быстро это вряд ли удастся, потому что крылатая ракета — это высокотехнологичный продукт, который стоит миллионы долларов за единицу", — отметил Игнат.

Напомним, 24 апреля СМИ писали, что за 6 месяцев Иран поставил в РФ более 300 тысяч артиллерийских снарядов для артиллерии.

Кроме того, 20 апреля США ввели санкции против шести компаний, помогающих Ирану. Минфин США опубликовало список, в который попали компании из Ирана, Гонконга, Китая и Малайзии, помогавшие стране получать компоненты для дронов в обход американских санкций.