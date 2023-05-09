Китай установил рекорд по экспорту товаров в Россию (инфографика)

По данным журналистов, общий объем выручки, полученной Китаем от РФ в апреле, достиг примерно 9,6 миллиарда долларов, что на 153% превышает прошлогодний показатель.

В апреле 2023 года Китайская народная республика получила рекордную выручку от экспорта своей продукции в Российскую Федерацию. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на данные китайской таможни.

В источнике говорится, что торговля между Китаем и РФ стала более интенсивной после начала полномасштабной войны в Украине. Рекордный показатель китайского экспорта в Россию был зафиксирован в апреле.

"Экспорт Китая в Россию в апреле достиг рекордного уровня, увеличившись на 153% по сравнению с прошлым годом, до 9,6 млрд долларов, что является признаком все более тесных экономических отношений", — отметили авторы публикации.

Судя по графику, наиболее быстрорастущей категорией китайского экспорта в Россию стало "транспортное оборудование". Существенная доля экспортируемых в РФ китайских товаров также приходится на электронику, котлы, технику и запчасти.

Китай существенно нарастил экспорт транспортного оборудования в РФ

По словам журналистов, общий объем торговли между КНР и Россией существенно вырос за счет закупок китайской стороной российских энергоресурсов, достигнув примерно 19 миллиардов долларов. Пик товарооборота наблюдался в марте.

Напомним, что 9 мая глава китайского МИД Цинь Ган заявил, что Пекин продолжит поддерживать контакт с обеими сторонами войны в Украине. По словам дипломата, КНР "не будет ни смотреть на огонь с другого берега, ни подливать масла".

Мы также сообщали, что 9 мая канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность зависимостью Евросоюза от Китая и обвинил китайское правительство в том, что оно все больше действует как конкурент, а не партнер.

Ранее, 8 мая мы писали о том, что Евросоюз собирается ввести торговые ограничения на 8 китайских компаний, которые помогают поставлять в РФ подсанкционные товары и технологии, поддерживая таким образом российский военно-промышленный комплекс.