Год на прежней работе: американец рассказал как после победы в лотереи стал миллиардером

Брэд Дюк выиграл главный приз лотереи в 2005 году, а уже к 2016 году превратил свой выигрыш в миллиард долларов благодаря продуманным инвестициям и умению воздержаться от роскошных покупок.

Брэд Дюк из штата Айдахо (США), сорвавший джекпот в размере $220 млн и получивший $85 млн единоразовым платежом, утверждает, что он воспользовался опытом других, чтобы не только сохранить свой выигрыш, но и превратить себя в миллиардера. Об этом пишет Ladbible.

Мужчина выиграл главный приз лотерее Powerball в 2005 году, а уже к 2016 году превратил свой выигрыш в миллиард долларов благодаря продуманным инвестициям и умению воздержаться от роскошных покупок.

Победитель лотереи решил не тратить свой выигрыш на Ferrari и поместье с 10 спальнями, а вложить его в дело. Брэд Дюк направил 45 миллионов долларов в инвестиционные предприятия с низким уровнем риска, 35 миллионов долларов в активы с высоким риском и создал Фонд семьи Дюков на 1,3 миллиона долларов.

"Я молчал о победе в течение месяца. Все это время я изучал жизнь победителей лотереи и их истории", — рассказал Брэд.

Мужчина пришел к выводу, что большинство победителей лотереи быстро теряют все деньги Фото: KTVB

Мужчина пришел к выводу, что большинство победителей лотереи быстро теряют все деньги. Не желая повторять их ошибки он захотел увеличить свой капитал и собрал для этого команду доверенных финансовых консультантов, которые за 12 лет превратили его состояние в миллиард долларов.

Издание отмечает, что победитель лотереи решил остаться на своей работе еще на год после неожиданного выигрыша. По его мнению, главной стратегией, принесшей ему выигрыш в долгосрочной перспективе, стало сопротивление желанию тратить огромные суммы на покупки.

"В то время я действительно не думал, что все может стать лучше для меня. Однако в течение той недели все изменилось", — вспоминает мужчина.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.