В Москве полицейские избили мужчину, вышедшего к метро с украинским флагом

По информации журналистов, столичные силовики задержали по меньшей мере троих человек из-за присутствия в одежде желтого и синего цветов.

Во вторник, 9 мая, в Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который вышел к метро "Тверская" с флагом Украины. Об этом "ОВД-Инфо" рассказал сам пострадавший.

По словам Александра Посконного, полицейские дважды избили его — сначала во время задержания, а затем в автозаке. Он добавил, что сотрудники полиции угрожали ему возбудить уголовное дело по статье об экстремизме.

Правозащитники сообщают, что в итоге Посконного отпустили из отдела полиции после составления протокола по статье о "дискредитации" российской армии.

Мужчина сообщил, что в отделе полиции находились еще по меньшей мере три человека, которых задержали из-за желтого и синего цветов на одежде.

Сколько россиян наказали за "дискредитацию" армии РФ

Статья о "дискредитации" российской армии появилась в Уголовном и Административном кодексах РФ вскоре после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

По статистическим данным судебного департамента при Верховном суде РФ, за 2022 год в суды было направлено 5622 административных протокола о "дискредитации" российской армии. По ним суды назначили 4439 штрафов на общую сумму более чем 151 миллион рублей. С начала текущего года до середины апреля в районные суды поступило уже более 6 500 протоколов о "дискредитации" армии РФ.

Напомним, 16 марта сообщалось, что Новокуйбышевский городской суд России оштрафовал самарского депутата-коммуниста Михаила Абдалкина за дискредитацию российских военных на 150 тысяч рублей. Причиной послужило видео, на котором он слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах.

В том же месяце против жителя Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о "повторной дискредитации российской армии" (ст. 280.3 УК) из-за опубликованного в соцсети анекдота. Теперь ему грозит срок до пяти лет лишения свободы.