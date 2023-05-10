Уволенный с Fox News телеведущий работает над собственным шоу и угрожает каналу через адвокатов

Представители Такера Карлсона обвиняют канал в умышленном нарушении обещаний и пренебрежении правдой, что считают мошенничеством, и намекают, что могут обнародовать конфиденциальные данные.

Бывший ведущий протрамповского канала Fox News Такер Карлсон после увольнения обвинил руководство в нарушении контракта и рассматривает судебный иск. Он утверждает, что положение о запрете конкуренции в контракте больше не действует, и создает собственное шоу. Об этом известно из материала Axios, опубликованного 9 мая.

Источники передали СМИ, что адвокаты Карлсона направили телеканалу письмо с его претензиями. По данным журналистов, контракт Fox News с ведущим рассчитан до января 2025 года. В материале говорится, что руководство готово и дальше платить уволенному сотруднику, чтобы он не работал над развитием собственного конкурентного проекта.

В гневном письме представители Карлсона обвиняют канал в умышленном нарушении обещаний и пренебрежении правдой, что считают мошенничеством. Введение в заблуждение руководством, по версии Карлсона, нарушило дополнительные условия найма по контракту с ним.

"Эти действия не только нарушили договоренность о добросовестности и честности, указанную в Соглашении, но и привели к искам о нарушении контракта, умышленном и неосторожном введении в заблуждение", — процитировали в медиа письмо.

Также Карлсон обвинил давнего руководителя отдела по связям и связям с общественностью Fox в попытках "подорвать, смутить и вмешаться" в будущие бизнес-перспективы ведущего.

Представитель канала заявил, что увольнение Карлсона произошло не в рамках соглашения Fox News с Dominion Voting Systems. Такое предположение он назвал "категорической ложью".

В Dominion Voting Systems также опровергли причастность к увольнению ведущего. Адвокат компании заверил, что она не настаивала на отстранении Карлсона от должности как части урегулирования.

В то же время в письме правозащитников говорится, что мужчина рассматривает судебный процесс, поэтому для разрешения споров и сохранения данных канал должен принять немедленные меры. Содержание документов не раскрывается, однако часть из них якобы касается переписки между топ-менеджерами и СМИ.

Тем временем Карлсон объявил в соцсетях о развитии собственного проекта.

"Вскоре мы представим новую версию шоу, которое мы проводили последние шесть с половиной лет, в Twitter. (…) Но сейчас мы просто благодарны за то, что мы здесь. Свобода слова – это главное право, которое у вас есть. Без него у вас нет других", — заявил он.

Напомним, в апреле стало известно об увольнении критика Белого дома Такера Карлсона после урегулирования Fox News иска Dominion Voting Systems о клевете на сумму 787,5 млн долларов. Его вызывали на допрос, а также в суде использовали переписку ведущего в качестве доказательств.

Ранее СМИ писали, что Такер Карлсон продвигал теорию разработки в Украине биооружия против РФ. Его комментарии ретранслировали журналисты страны-агрессорки.