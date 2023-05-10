Больше никакой посуды: женщина кормит 12 своих детей в бассейне (видео)

Алисию Догерти с 12 детьми назвали "гениальной" после того, как она приготовила обед для своих детей в бассейне, чтобы сэкономить время и силы на мытье посуды.

42-летняя Алисия Догерти из Нью-Йорка, США, получила широкую известность после того, как подала своим 12 детям обед в 135-литровом бассейне, чтобы не тратить часы на мытье посуды. Об этом пишет New York Post.

Маму с 12 детьми назвали "гениальной" после того, как она приготовила обед для своих детей в бассейне, чтобы сэкономить время и силы на мытье посуды.

"Закусочная доска была обновлена до #NachoPool для Синко де Майо. Вечеринка в бассейне "Начо" для моих 12 детей", — подписала видео американка видео в TikTok, которое собрало более 1,9 миллиона просмотров.

На видео Доэрти, которая вместе с 44-летним мужем Джошем воспитывает смешанную семью, состоящую из биологических и приемных детей в возрасте от 4 до 17 лет, готовит закуску в голубом бассейне, который обычно используется для купания младенцев.

Высыпав в бассейн несколько пакетов чипсов тортилья, она посыпала хрустящие кусочки разнообразными начинками. Для начала она высыпает в бассейн 10 пакетов чипсов тортилья, затем добавляет говяжий фарш, плавленый сыр, листья салата, оливки, помидоры, тертый сыр и соус.

"Вот как создаются воспоминания. Потрясающая работа. Мама", — комментируя идею женщины, написал один из пользователей соцсети.

Короткий ролик заканчивался тем, что члены ее семьи подходили к огромной миске с чипсами и копались в ней без тарелок, посуды и салфеток.

"Моя мама назвала бы это развратом. Я вне себя от отвращения", — написал один недовольный пользователь.

Однако поклонники нетрадиционного блюда Доэрти аплодировали ее творческому подходу к его приготовлению.

"Имеешь 12 детей — корми их из корыта. Логично", — пошутил один из зрителей.

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