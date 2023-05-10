Как пережить горе: женщина написала детскую книгу, теперь ее подозревают в убийстве мужа

Всего несколько месяцев назад Коури Ричинс с улыбкой представляла свою трогательную книгу на американском телевидении, но сейчас может попасть в тюрьму из-за причины ее написания.

Коури Ричинс из штата Юта, США, написавшая детскую книгу о том, как справиться с горем после смерти мужа, обвиняется в его убийстве. Об этом пишет The Insider.

Американку задержали по подозрению в отравлении фентанилом своего мужа, Эрика Ричинса.

По словам Коури, она приготовила водочный коктейль, чтобы отпраздновать продажу дома. Затем она вышла проверить своего ребенка, и по возвращении она обнаружила, что тело мужчины было "холодным на ощупь".

Согласно информации, предоставленной прокуратурой, в марте 2022 года, когда Эрика Ричинса нашли мертвым в семейном доме в Камасе, в его крови было обнаружено содержание фентанила, превышавшее смертельную дозу в пять раз.

Коури задержали по подозрению в отравлении фентанилом своего мужа, Эрика Ричинса Фото: People

Обвинения в отношении женщины были выдвинуты после того, как "неизвестный знакомый" якобы признался в том, что продал ей фентанил – анальгетик, который в 100 раз мощнее морфина.

Всего два месяца назад Коури Ричинс представляла свою книгу для детей под названием "Ты со мной?" на местном телевидении. Она рассказывала о своих мотивах написания книги, которая должна была помочь ее семье справиться с потерей мужа.

Два месяца назад Коури Ричинс представляла свою книгу для детей под названием "Ты со мной?" Фото: The New York Times

Ричинс подчеркивала, что важно, чтобы дети ощущали, что "дух и любовь близкого человека всегда присутствуют в их доме".

"Я пытаюсь понять, как горевать не только как вдова, как жена, но и вместе с детьми, как помочь им понять, что только что произошло", — добавила она.

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