"Царство Польское в составе России": в Кремле отреагировали на переименование Калининграда

Представители Кремля восприняли решение употреблять польское название Крулевец вместо Калининграда с негодованием. По их мнению, это является "проявлением русофобии".

Власти РФ высказали свое мнение относительно решения Польши изменить употребление в польском языке названий Калининграда и области. В России считают это "безумием" и проявлением "русофобии". Об этом стало известно из росСМИ.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков высказал свое мнение относительно решения Польши изменить употребление в польском языке названий Калининграда и области. По его словам, такое решение граничит с безумием и является не просто проявлением русофобии, а чем-то более экстремальным.

"Это уже даже не русофобия, это какие-то процессы на грани безумия, происходящие в Польше", — сказал Песков.

Песков говорит, что Польша на протяжении всей истории "иногда скатывается в это безумие своей ненависти к русским" и "ничего хорошего для Польши и поляков это не приносит".

Кроме того, бывший президент России Дмитрий Медведев также высказался на тему переименования города.

"Тогда вместо Кракова — Krakau, Гданьска — Danzig и не Польша — Царство Польское в составе России", — заявил он.

Напомним, что 10 мая в Польше приняли решение больше не называть российский Калининград — Калининградом, а область — Калининградской, вместо этого будет употребляться польское название Крулевец (Królewiec).