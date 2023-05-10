"Чтобы не произошла эскалация отношений": Грузия не планирует вводить санкции против РФ

Также в Министерстве экономики Грузии заявили о том, что будут возобновлять авиационное сообщение с РФ. Правда это не будет касаться авиакомпаний, которые сейчас пребывают под санкциями Европы и Америки.

Грузия отказалась вводить санкции против Российской Федерации, так как это может обострить отношения между двумя странами. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили в среду, 10 мая.

По его словам, страна не собирается вводить двусторонние санкции против России исходя из национальных интересов населения, чтобы не произошла эскалация отношений.

"Грузия по-прежнему находится под большим риском возможного военного конфликта с Россией", — сказал Папуашвили.

Спикер подчеркнул, что такая позиция — это в первую очередь забота о населении своей страны.

Какие еще шаги на встречу РФ предприняла Грузия

В Министерстве экономики Грузии планируют разрешить полеты самолетов российских авиакомпаний, которые не попали под санкции европейских стран.

"Мы четко фиксируем свою позицию, что в Грузии не будет оперировать ни одна авиакомпания, которая попала под санкции", — сказала глава Министерства экономики Мариам Квривишвили.

Также в профильном министерстве уточнили, что российская сторона пока не обращалась к Тбилиси по поводу возобновления прямых авиарейсов.

Напомним, 10 мая стало известно, что президент РФ Владимир Путин отменил визы для грузин и разрешил прямое авиасообщение с Тбилиси. Граждане Грузии теперь могут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней.

В этот же день стало известно, что президент Грузии раскритиковала отмену визового режима с РФ. Саломе Зурабишвили напомнила об оккупации российскими военными грузинских территорий и большой войне в Украине.